CHP'ye ilk tebrik İsrail'den: İmamoğlu ve Yavaş'ı kutlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Türkiye, sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayları Cumhur İttifakı adayları önünde ipi göğüsledi.Seçim sonuçları İsrail'i de bir hayli sevindirdi.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yerel seçim sonuçları sonrasında muhalefet adaylarını tebrik etti.'İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ediyoruz' diyen İsrailli Bakan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.'Erdoğan'a açık bir mesaj.' diye Katz, 'İsrail'e karşı kışkırtma artık işe yaramıyor, başka bir at arayın.' ifadelerini kullandı.