CHP seçmeninden skandal biralı oy pusulası paylaşımı!

Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bugün (31 Mart 2024 Pazar) sandık başına akın ediyor. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu yerel seçimde ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulurken saat 08.00'den beri oy kullanma işlemi devam ediyor.Oy vermeye farklı kostümler, araçlar ve hayvanlarla gelen bazı vatandaşlar ilginç görüntüleri gözler önüne sererken yapılan bir paylaşım sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir CHP seçmeni, oy pusulasını bira kutusuyla paylaşarak 'Çoğu bitti azı kaldı. Akşama doldurun kasaları saraçhaneye getirmeyi unutmayın. Kime verdiğimi hatırlamıyorum' notunu düştü.Oy verme kabinine bira sokan ve mübarek Ramazan ayında böyle bir paylaşım yapan vatandaşa tepkiler çığ gibi büyüyor.