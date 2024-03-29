Partilere çağrıda bulundu! YSK Başkanı Yener'den açıklama

Seçim günü oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oy sayma işlemlerinin aralıksız devam edeceğini söyleyen Yener, partilere de çağrıda bulundu.Yener, '1973 ve 2024 yılında seçimler ramazan ayına denk geldi. YSK seçim yasaları uygulamakla hükümlü bir kurum. Seçimler bittikten sonra oy sayım işlemlerine aralıksız devam edilmesi gerektiği kararını aldı. Ramazan ayında oruçlu sandık görevlilerin herhangi bir zorlukla karşılaşacağı sonucu çıkarmamak gerekir. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını giderecektir.' açıklamasında bulundu.