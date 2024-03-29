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Gram altında yeni rekor! İşte detaylar...

Pazar günü gerçekleşecek yerel seçim öncesinde altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın yerel seçim öncesi son güne rekorla başlıyor.

Ekleme: 29.03.2024 - 09:01 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Gram altında yeni rekor! İşte detaylar...Pazar günü gerçekleşecek yerel seçim öncesinde altın fiyatları rekor kırıyor! Gram altın yerel seçim öncesi son güne rekorla başlıyor.

Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde birikimlerini güvenceye almak isteyen birikim sahipleri güvenli liman gram altına sığındı.

Gram altın bugüne rekor seviyeden başladı.

Gram altın 2,325 TL

Çeyrek altın 3,997 TL

Yarım altın 7,921 TL

Cumhuriyet altını 15,946 TL

ONS altın 2,254 dolar