FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı

Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinden kaçırıldığı iddiasını gündeme getiren Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, sosyal medya üzerinden katıldığı canlı yayında son dönemde yaptığı paylaşımlarla ilgili açıklamalar yaptı. Örgütün içindeki pislikleri gördüğünü yıllardır bunu anlatmaya çalıştığını öne süren Ebuseleme Gülen, tasarımcı olduğunu, yıllardır konuşmaması için kendisine baskı yapıldığını hatta örgüt tarafından ayarlanan Mısırlı doktorla kendisine 'akıl hastası' damgası vurulduğunu söyledi.2 yıldır Pensilvanya'daki kampta anne ve babasıyla sığıntı gibi yaşadıklarını, örgüt imamlarının sürekli toplantılar yapıp cağ kebabı yiyip, para zarflarını alıp, uçak biletleriyle ülkeden ülkeye gezerek hayatlarını yaşadığını anlatan Ebuseleme Gülen, "4 yıl önce vicdan azabıyla paylaşım yapmaya başlamıştım. Sonra yaptığım paylaşımları psikolojik baskı nedeniyle sildim. 2 yıl önce yeter artık Türkiye'ye gidiyorum dedim. Türkiye'ye gidip bildiklerimi anlatacağım diye düşündüm.Buradan gitmem engellendi. Hapse atılacağım, zarar göreceğim düşünüldü. Gitme diye ailem beni tuttu. Ben de zorla evden çıkmaya çalıştım. Polis çağırdılar. İsteğim dışında beni hastaneye götürdüler. Polise nasıl aktarıldıysa, benim hakkımda rapor hazırlanmış. Kendimi öldürmeyi düşünüyormuşum. Ben hastanede derdimi anlattım ancak, Yetişkin Davranış Merkezi diye adlandırılan bir yere götürüldüm. 8 gün beni tuttular. Doktorlardan birisi Mısırlıydı. Pensilvanya'da cemaatin ilahiyat okulu gibi bir kuruma gidiyordu. Doktorun da ayarlandığını düşündüm. Sonra Rus doktora kendimi anlatabildim. Daha sonra bırakıldım" dedi.Fetullah Gülen'in Cevdet Türkyolu tarafından çiftlikten götürüldüğünü anlatan Ebuseleme Gülen, "Nerede yaşayacağına Cevdet karar veriyor. Fetullah Gülen sağlık sorunları yaşıyordu. Fetullah Gülen'i kaçırdılar. Neyi saklıyorsunuz? Alçak bunlar milyonların hayatlarını kararttılar. Beni yıpratan ve yoran Adil Öksüz tanımıyormuş gibi yapılmasıydı. Bu beni uyutmadı. Kimi kandırıyorsunuz. Eskiden beri 5'nci katta durduğunu, içimizde olduğunu herkes biliyor. Darbe öncesi Ocak sonu 2016 başında Türkçe Olimpiyatları organizasyonunda çalışıyordum. Yurtdışında yapıyorduk olimpiyatları.1-2 ay sonra bitiriyoruz programları denildi. Ben orada görsel yönetmendim. Bütün abiler yurtdışına gitmeye başladı. Biz de işsiz kalacağımızı biliyorduk. Ali Sami Yıldırım benimle görüşmek istedi. Adil Öksüz Ali Sami'nin eniştesi oluyor. Bir oyun yaptırmamız gerekiyor dediler. Adil'in evine gittik. Adil Öksüz oyun birimi kurulduğunu, gençlere yönelik oyun yaptırmaya çalıştıklarını ancak 4 milyon dolar harcadıklarını bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Oyun birimini bana vereceklerini söylediler. Devir teslimini Adil Öksüz yaptı" dedi."ERDOĞAN'I KARALAMAK İÇİN OYUN İSTEDİLER"Devir teslim yapılırken Adil Öksüz'ün oyun birimiyle neden ilgilendiğini sorduğunu anlatan Ebuseleme Gülen "Ben Ali Sami Yıldırım'a neden Adil Öksüz devri yapıyor. Neden sorumlu dedim. O da dedi ki asker sorumlusu o dedi. Onun bütçesi daha geniş. Sonra ikinci görüşmemizde. 17 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'ı, hırsız katil gösteren böyle bir oyun yapmamı istediler.Yüksek kalitede olmasını istediler. 17 Temmuz'da 2 milyon dolar, devamındaki süreçte de 20 milyon verilebileceğini söylediler. Ben de bu parayı nereden bulacaksınız dedim. Birkaç ay sonra görürsün dedi. Oyunu 17 Temmuz'da taslak olarak hazırlayacaktım. Sonra proje başlayacaktı" dedi.DARBEYİ KULAĞINA FISILDAMIŞDarbe öncesi Fetullah Gülen ile görüşmesinin detaylarını anlatan Ebuseleme Gülen "Oyun biriminden sorumlu olduğum için Fetullah Gülen'in yanına götürüldüm. Bu olaylar 2016 yılı Ocak ile Nisan ayları arasında yaşandı. Pensilvanya'daki çiftliğe geldik. Biz görüşmeden önce Fetullah Gülen'in yanını boşalttılar. Fetullah Gülen bizi görünce Ali Sami Yıldırım'a dedi ki 'Akraba bunlar başkası yok muydu' Ali Sami de 'Alanında uzman bunlarmış' dedi.Fetullah Gülen kulağımın dibine geldi. Dudağı kulağıma dokunuyordu. 'Arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'de bütün kurumlar el değiştirecek. Siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazı olun renk vermeyin. Müsaade sizin' dedi. Ben de hocanın bunadığını düşündüm" diye konuştu.TSK'DAKİ PAŞAYLA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMÜŞLERFetullah Gülen'in yanından çıktıktan sonra yan odada Barbaros Kocakurt'un bulunduğu odaya girdiğini anlatan Ebuseleme Gülen "Ali Sami Yıldırım, Barbaros Kocakurt ve Doktor Ali beraber oturuyorlardı. Ali Sami Yıldırım 'Hazır beraberken sizi telefonla görüştüreyim' dedi. Telefonun sırtını görüyordum. Kiminle konuştuklarını görmedim. Ali Sami telefon açılınca 'Paşam hürmetler' dedi. Daha sonra Barbaros'un yanında olduğunu söyleyip telefonu ona çevirdi. Barbaros Kocakurt 'Sizi çok seviyoruz, inşallah yakında bu zalimlerden kurtulacağız. Bütün Türkiye bayram edecek sizin sayenizde' dedi." şeklinde görüntülü görüşme gerçekleştiğini söyledi."AMAN PROJEYİ İPTAL ET"Darbe girişiminin ardından Fetullah Gülen'in yanına tekrar ABD imamı Saffet ile birlikte gittiklerini anlatan Ebuseleme Gülen "Saffet abiyle ikimiz Fetullah Gülen ile görüştük. Fetullah Gülen'e 'Adil Öksüz ile bana bir proje vermiştiniz. Oyun hazırlıyorduk. Onu ne yapalım, devam ettirelim mi?' diye sordum. O da bana 'Aman aman o ismi ağzına alma, o projeyi de iptal edin' dedi diyerek oyunu yapmayı bıraktıklarını söyledi.