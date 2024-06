AK Partili Başdaş’tan CHP’ye ‘EXPO’ çıkışı... 'Bizi dünyaya rezil ettiniz'

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, EXPO 2026'nın başlangıçta Pınarbaşı'nda yapılacağı yönünde bir karar olduğunu ifade ederek, 'Ne zamanki dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Yeşildere'nin durumunu gördü ve bu görüntünün İzmir'e yakışmadığını, buraya 500 konutluk bir proje yapılacağını açıkladı, süreç ardından başka yere döndü. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir çırpıda EXPO 2026'nın Yeşildere'de yapılacağını söyledi' dedi.VATANDAŞI MAĞDUR ETMEK İÇİN HER YOLA BAŞVURDULARBu açıklama karşısında Yeşildere sakinlerinin meclis kararına itiraz ettiğini CHP Grubu'nun itirazları reddettiğini anlatan Başdaş, 'Ardında bin 300 hanenin 900'ünün itirazı dikkate alınmadı. Mahalle sakinleri konuyu yargıya taşıdı. Emsal olabilecek kararlarla yargı konuya el attı. CHP yönetimi yine rahat durmadı. Vatandaşı mağdur etmek için her yolu denedi. Günün sonunda EXPO 2026'yı oraya taşıyacaklarını söylediler. Biz, vatandaşın mağdur edildiğini ve burasının EXPO için uygun olmadığını bağıra bağıra söyledik' diye konuştu.İZMİR'E YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜBaşdaş, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın İzmir'in protokol yoluna yakışmayan bir görüntüye itiraz ettiğini de hatırlatarak, şunları söyledi:'Bizler, İzmir'e yakışan bir protokol güzergahı olsun istedik. Yeşildere halkı hak ettiği güzel bir yaşam alanına sahip olsun istedik. Sırf bunları yapmayalım diye, art niyetli bir siyasi rekabetle bunlar CHP tarafından engellendi. Soruyoruz: Şimdi mutlu musunuz? İzmir'e ne kadar çok şey kaybettirdiğinizin farkındasınızdır. Peki bundan utanç duymuyor musunuz?'Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, '2026 yılına kadar EXPO hazırlıklarının tamamlanmasının mümkün olmadığı' yönündeki açıklamasına dikkat çekerek, 'Peki şimdi bunun hesabını kim verecek? Haklı çıktığımız için gerçekten mutlu değiliz. Halkımızın yaşadığı mağduriyete mi üzülelim yoksa İzmir'i dünyaya rezil ettiklerine mi?' sözlerine yer verdi.İKİ ELİMİZ YAKANIZDA OLACAKBaşdaş, EXPO'nun İzmir'de yapılmasına hiçbir zaman karşı olmadıklarının da altını çizerek, 'Bizim itirazımız doğru yerde yapılmamasınaydı. CHP'li yerel yönetimin Yeşildere halkını mağdur etmesineydi. Bunun için gerçekten üzgünüz ve gelinen noktada konuyu İzmir halkının takdirine sunuyoruz' açıklamasını yaptı. Mağdur olan ahalinin haklarının takipçisi olacaklarını söyleyen Başdaş, şöyle konuştu: 'Buradan CHP yönetimine sesleniyoruz. Bu vatandaşların haklarını teslim etmezseniz konuyu yargıya taşıyacağız. Her platformda yaptığınız bu kötülüğü ifşa edeceğiz. İki elimiz yakanızda olacak. EXPO'nun da Yeşildere halkının mağduriyetinin de hesabını vereceksiniz. Bundan sonra da kör siyasetinizin sonuçlarını düşünerek hareket edin'. ifadelerine yer verdi