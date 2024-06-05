Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener'i kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan ile İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini bildirdi.
KRİTİK GÖRÜŞME SAAT 17.00'DA
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir." ifadelerini kullandı.