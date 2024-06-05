Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 33°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 40°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 41°CAz bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutluANTALYA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 32°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu ve Sinop’un güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CParçalı az bulutluDÜZCE °C, 35°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN °C, 33°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 35°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum'un kuzey ve batısı ile Erzincan'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 26°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 25°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık