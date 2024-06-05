Evli çifte ev sahibi zorbalığı... Evden çıkarmak için taciz ettiler

Ankara Kazımkarabekir Mahallesinde oturan Ferdi Y. ve eşi Serenay Y. ev sahibi ile kira konusunda başları derde girdi. Evli çift devam eden kira kontratlarındaki artış nedeniyle ev sahibi Gülizar Y. ile anlaşmazlığa girdi. Yapılan yüzde 25'lik zam oranı ev sahibi tarafından kabul görmeyince, uzlaşma çalışmaları da sonuç vermedi Gülizar Y. kirayı geri gönderdi.Ev sahibi, çiftin evden çıkması için baskı yapmaya başladı. 19 Nisan günü Gülizar Y.'nin babası Fırat T. Çiftin kapısına geldi, eşi Ferdi Y.'nin evde olmaması üzerine Serenay Y. kapıyı açmadı. Ferdi Y. son olarak ev sahibinin eşi Tolga Y. kendisine yönelik telefondan tehdit içeren konuşmaları üzerine, aile karakola giderek huzurlarını bozan ev sahiplerinden şikayetçi oldu.Ferdi Y. ifadesinde ev sahibinin eşi Tolga Y.'nin kendisini arayarak yüz yüze görüşmek istediğini belirterek, devletin kendi işlerini çözemeyeceğini bu yüzden karşı karşıya geldiklerini, kendisine ayağına geleceğini ve beklediğini söylediğini ifade etti.Serenay Y. karakoldaki ifadesinde, ev sahibi Gülizar Y. ile geçen yıl kontrat yaptıklarını, kira artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını ve kontratın devam ettiğini söyledi. Ev sahibinin gönderilen tüm kiraları geri gönderdiğini evden çıkmaları için baskı yaptığını, ev sahibinin babası Fırat T.'nin kapıya geldiğini eşinin evde olmamasından dolayı kapıyı açmadığını söyledi.Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.