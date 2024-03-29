Gaziantep'te 500 konut hak sahiplerine teslim edildi

Konut ihtiyacının karşılanması, vatandaşların uygun fiyatlara ev sahibi olması ile arz-talep dengesini sağlayarak Gazi şehirde kira ve konut ücretlerinin kontrol altına alınması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak kurulan Gazi Konut, Güneyşehir’de 1’inci etap kapsamında yapımını tamamladığı 500 konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlara teslim etti.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaptıYapımı tamamlanan Gazi Konut Güneyşehir konutları 1’inci etabında 110 metrekare büyüklüğünde 3+1 236 konut yer alırken 93 metrekare büyüklüğünde 2+1 264 konut bulunuyor.Planlanan süresinden önce tamamlanan Güneyşehir konutlarının 2’nci etabı kapsamında ise 100 konut için talepler toplandı.