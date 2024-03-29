Bakan Uraloğlu tarih verdi: İki ili birbirine bağlamış olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.Uraloğlu, Bakanlığın çalışmasına göre İstanbul'un bin kilometre civarında metroya ihtiyacı olduğunu söyledi.'İstanbul'da bir geç kalmışlık var.' diyen Uraloğlu, 'Bakanlık olarak 81,8 kilometre metro hattını yapıp İstanbul'da hizmete açtık.' dedi.İstanbul-Ankara arasına süper hızlı tren hattı yapılacağını ifade eden Uraloğlu, iki şehir arasındaki mesafenin 80 dakikaya düşeceğini belirtti.Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Böyle bir tartışmanın içinde olmak istemezdim. Proje onaylama yetkisi bizde. Bu konuda otoriteyiz. İstanbul'daki sıkıntı, 2019'da seçim oldu. CHP belediye başkan adayı kazandı. İstanbul'da bazı metrolar önceki dönemden devredilen metrolar istenilen hızda gitmedi. Biz buna karşı çıktık. İstanbul'un ihtiyacı var. Siz finansı her zaman bulursunuz ama imkanı her zaman bulamayabilirsiniz. İstanbul'da bir geç kalmışlık var. Bizde 5 tane metro vardı onların açılışını yaptık. Son 5 yıllık dönemde ihalesi yapılıp, temeli atılıp tamamlanmış metro var mı? Bakanlık bünyesindeki metrolar siyasi tercihlerden dolayı durdurulmamıştır.İstanbul'un bizim yaptığımız çalışmaya göre bin kilometre civarında metroya ihtiyacı var. Şu anda 400 kilometrenin bitmiş olduğunu kabul edelim, bize 600 kilometre daha metro hattı lazım. Murat Kurum diyor ki biz bunu 10 yılda yapabiliriz diyor. Biz bunu 10 yılda yapabiliriz. Türk müteahhitlik sektörü bunu yapabilecek kapasiteye gelmiş durumda. Biz yılda 150-200 kilometrelere kadar yapabildiğimizi gördük. Biz 2019'dan bu yana Bakanlık olarak 81,8 kilometre metro hattını yapıp İstanbul'da hizmete açtık. Sayın İmamoğlu son 5 yılda 64 kilometre metronun açılışının kurdelesini kesti. Kurdelesini kesmek nasip oldu ama yaklaşık 46 kilometrelik bölüm de önceki dönemde yapılmıştı demesi lazım.Bütün İstanbul'a baktığımız zaman 128 milyar lira yatırım yapmışız, İstanbul'dan 12 milyar lira kesmişiz. Bu yüzden belediyeler Bakanlıktan istiyor. Para kesmekten çok, belediyelere yardımımız söz konusu.Marmaray'ı biz işletiyoruz. Marmaray kar mı ediyor? Etmiyor. Ülke için kardır. Büyükşehir genel anlamda metrolardan kar etmiyordur, sübvanse ediyordur. Biz bunu da yaparak belediyelere yardımcı oluyoruz.Bu sene 122 kilometre civarında, ihalesini de yapacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde çift hat bir demir yolu yerleştirmiş olacağız. O hem Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, hem İstanbul Havalimanı'nı ve şehrin kuzeyini birbirine bağlamış olacak.Çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. 2026 sonunda Ankara ve İzmir'i birbirine bağlamış olacağız.İstanbul-Ankara arasına süper hızlı tren hattı yapacağız. 2028'e kadar yapımına başlayacağız. İki şehir arası 80 dakika sürecek.Ankara'dan başlayıp Akyazı'da Kuzey Marmara'da birleşecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Burayı 10 yıllık periyotta başlayıp bitirmeyi planlıyoruz. Antalya-Alanya arası proje var. Orada bir ihale yaptık. Bu sene yapımına başlayacağız. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun devamı olan Başakşehir-Nakkaş hattı var. İstanbul'un merkezinden Kuzey Marmara Otoyolu'na yeni bir bağlantı yapmış olacağız.Tarihten bu yana ticaret doğu batı ekseninde gelişmiştir. Tarihi İpek Yolu'ndan demir yollarına kadar bir koridordan bahsediyoruz. Bu anlamda bir kuzey koridoru var. Bu koridor Rusya-Ukrayna savaşından dolayı sıkıntılı bi durumda. Güney koridoru da Yemen, İsrail ve Filistin'deki durumlar nedeniyle sıkıntıda. Şimdi Ümit Burnu'ndan dolaşılıyor. Biz bir Kalkınma Yolu koridoru düşündük. Kalkınma Yolu koridorunu bitirdiğimizde halihazırdaki 35 günde, 45 günde olan trafik 25 günde bizim Kalkınma Yolu koridoru üzerinden geçmiş olacak. Irak'la görüşüyoruz. Bu sene başlayabilir miyiz? Onu görüşüyoruz.5G ile ilgili 2026'yı düşünüyoruz. Deneyimlemeye de başladık. Sizin 5G uyumlu cep telefonunuz varsa, İstanbul Havalimanı'ndan deneyimleyebiliyorsunuz. Yaklaşık 25 noktada üretim tesislerine deneme lisanslarını verdik. Belli üretim tesislerinde denemelere başladık.Aşağı yukarı 90 bine yakın elektrikli araç oldu. Togg ile beraber ciddi bir artış gördük. Biz çok eskilere gidersek akaryakıt istasyonlarını bile nerede diye düşünürdük. Artık çok yaygın. İlk etapta şu anda 12 bin tane şarj yapabilecek soket var. Olmayan ilimiz yok. Şehir içinde sizin çok rahat ihtiyacınızı görebiliyor. Eviniz müsaitse oradan da şarj edebiliyorsunuz. Şehirler arasında ise bazı soru işaretleri oluyor. 90 bin araç için 12 bin şarj soketi koyduk yollara. Bunu yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Teknolojiyle beraber menziller de artacaktır, bir sıkıntı olmayacaktır. En çok şarj istasyonu Ankara-İstanbul, Ankara-İzmir arasında. Batı'da daha fazla. Elektrikli araç sayısına göre planlama yapıyoruz.6 Şubat hepimiz için büyük bir yıkım olmakla beraber ders de oldu. Ben de Adıyaman merkezli 2 ay deprem bölgesinde kaldım. 11 ili dolaştım. Bizim şehirlerin yerleşiminden dolayı birçok baz istasyonumuz binaların üzerinde. Baz istasyonlarımız yıkıldı. Ayakta kalanların enerji nakillerinden dolayı bazı sıkıntılar oldu. Yeni kurulacak olanları çelik kuleler üzerine kurmayı düşündük. Baz istasyonları, operatörlerin kriz anında belli kapasitelerini diğer operatörlere aktarması konusunda anlaştık. A istasyonu yıkılınca B istasyonu üzerinden haberleşme yapılacak.