Yerel seçimler dünya basınında: Başa baş bir yarış

Pazar günü Türkiye'de milyonlarca seçmen yerel seçimlerde belediye başkanlarını ve yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor. Yerel seçimler dış basında da gündem oldu. AP haber ajansı İstanbul'da başa baş bir yarışın olacağını yazdı.'Kamuoyu yoklamaları, hem binaları depreme dayanıklı hale getirecek hem de şehrin kronik trafik sıkışıklığını hafifletecek altyapı projeleri sözü veren İmamoğlu ile Kurum arasında başa baş bir yarışa işaret ediyor.'Pazar günü Türkiye genelinde yerel seçimlerin yapılacağını ancak her zamanki gibi tüm gözlerin ülkenin kalbi İstanbul'a çevrileceğini aktaran haber ajansı, şehrin tarihi ve modern yüzünden söz ettikten sonra 'İstanbul'un arka sokakları çoğu insanın günlük yaşamını devam ettirdiği ve pek çok turistin kente aşık olduğu yerdir' dedi.Muhalefetteki çoşkunun son seçimlerdeki yenilgi sonrası dağıldığını yazan Guardian ise İmamoğlu'nun şansının düşük olduğunu yazdı.'İmamoğlu Türkiye'nin kuşatılmış muhalefetinin yüzü haline gelirken, onu göreve iten değişime dair coşku ve umut duygusu, özellikle cumhurbaşkanına karşı birleşen altı partili Erdoğan karşıtı koalisyonun geçen yılki seçimlerde yenilgiye uğramasının ardından dağıldı. Seçmen kitlesindeki ruh hali kasvetli. İstanbul belediye başkanı, 2019'un aksine, milliyetçi İYİ Parti'nin desteği olmadan seçim kampanyasını tek başına yürütüyor.Geçen ay açıklanan anket , seçmenlerin %20'sinin kararsız olmasıyla Kurum'a karşı yüzde üç puandan daha az bir farkla zafere ulaşmanın ne kadar zor olacağını gösteriyor. 'Bloomberg ise seçimlere dair haberini 'Erdoğan İstanbul'u geri kazanmak ve düşmanını ortadan kaldırmak istiyor' başlığı ile vererek 'Bu hafta sonu yapılacak belediye seçimleri, Türkiye cumhurbaşkanının özenle seçtiği aday ile muhalefetteki belediye başkanı arasında sıkı bir yarış olacak.' ifadelerini kullandı.Çin haber ajansı Xinhua, 'İstanbul'da yerel seçim kampanyaları ısınıyor' başlıklı haberinde belediye başkan adaylarının 31 Mart'a günler kala destek bulabilmek için son çabalarını ortaya koyduklarını yazdı. Adayların şehre dair planlarını ilan ettiğini ve seçmenleri etkilemeye çalıştıklarını vurgulayan Xinhua, İstanbul'da 22 siyasi parti adayı ve 27 bağımsız adayın yarıştığını bildirdi.Haberde İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 2019'da altı partili koalisyonun desteğiyle kazandığı notu paylaşılarak şunlar aktarıldı:Ancak geçen yılki cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından muhalefet çöktü. Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu diğer muhalefet partilerinin kendi adayları var.'İmamoğlu'na zarar verebilir'Ortaya çıkan mevcut tabloya ilişkin, 'İmamoğlu'nun kazanma şansına zarar verebilir.' ifadesi kullanıldı.'Türkiye muhalefeti yerel seçimlerde silkelenmeyi umut ediyor' başlığını seçen İngiliz The Economist dergisi, haberinde muhalefet partisi İYİ Parti'deki krize dikkat çekti. İYİ Parti için işlerin iyi gitmediği yorumunu yapan dergi, Türkiye'nin ana milliyetçi bloğundan kopan ekibin bir dönem güçlü bir performans sergilediğini ancak 31 Mart seçimleri arifesinde krize savrulduğunu yazdı.Haberde, geçen yılki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde yaşanan hayal kırıklığının ardından CHP ile ittifakın dağıldığı bilgisine yer verildi. Yanı sıra, üst düzey parti yetkilileri ve milletvekillerinin toplu halde İYİ Parti'yi terk ettiğinin altı çizildi.The Economist, yerel seçimlerde neredeyse kaçınılmaz olarak Erdoğan ve AK Parti'nin ülkenin çoğu yerinde galip geleceğini tahmin etti. Öte yandan dergiye göre, Türkiye'nin bir trilyon dolarlık ekonomisinin lokomotifi İstanbul'da yarış son ana kadar sürebilir.