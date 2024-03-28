Akılalmaz olay! Tren kazasında kopan bacağı yedi

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir ikişiye tren çarpmış sonrasında ise yaralının bacağı kopmuştu. Trenin çarptığı yolcunun hayatını kaybetmesi sonrasında ise bölgede bulunan evsiz bir kişi kopan bacağı buldu ve yedi. O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.