Akılalmaz olay! Tren kazasında kopan bacağı yedi
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir ikişiye tren çarpmış sonrasında ise yaralının bacağı kopmuştu. Trenin çarptığı yolcunun hayatını kaybetmesi sonrasında ise bölgede bulunan evsiz bir kişi kopan bacağı buldu ve yedi. O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde akıl almaz bir olay yaşandı. Bir kişiye tren çarpması sonrasında bacağı vücudundan ayrıldı. Trenin çarptığı kişi hayatını kaybederken, çevrede dolaşan bir evsiz bacağı buldu ve ısırarak ağzına aldı.
'BACAĞI SALLAYIP DUVARA VURDU'
Çevredekiler yaşanan olayları; 'Elinde kopmuş bir bacak tuttuğunu gördük. Bacağı önce salladı, sonra duvarlara vurdu, en sonunda ısırıklar almaya başladığını gördüm. Bacaktaki deri sarkıyordu, kemiği görebiliyorduk.' diyerek anlattı.
DELİLERİ YOK ETTİĞİ İÇİN TUTUKLANDI
Kopan bacağı yiyen kişiyi Kern Bölgesi Şerif Ofisi tespit etti. 27 yaşındakş Resendo Tellez adındaki evsizin olay yerindeki delilleri bozduğu için tutuklandığı öğrenildi.
'BACAĞI SALLAYIP DUVARA VURDU'
Çevredekiler yaşanan olayları; 'Elinde kopmuş bir bacak tuttuğunu gördük. Bacağı önce salladı, sonra duvarlara vurdu, en sonunda ısırıklar almaya başladığını gördüm. Bacaktaki deri sarkıyordu, kemiği görebiliyorduk.' diyerek anlattı.
DELİLERİ YOK ETTİĞİ İÇİN TUTUKLANDI
Kopan bacağı yiyen kişiyi Kern Bölgesi Şerif Ofisi tespit etti. 27 yaşındakş Resendo Tellez adındaki evsizin olay yerindeki delilleri bozduğu için tutuklandığı öğrenildi.