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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamaya göre; TSK, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 27.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisizMilli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!