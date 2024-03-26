Bakan Şimşek: Uygun maliyetli finansman desteklerini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:"Deprem yaralarını sarmak önceliğimizdir.Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz.Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz"