Gazze'de can kaybı 32 bin 333'e yükseldi

Gazze'de katliam devam ediyor...İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını her geçen gün şiddetini artırarak sürdürüyor.Hedef gözetmeksizin saldırılarına devam eden İsrail ordusu, genç, yaşlı, kadın demeden bölgeyi bomba yağmuruna tutuyor.Fanatik Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail askerlerinin Gazze halkı için gönderilen insani yardım tırlarını engellemeye devam etmesiyle Filistin halkı açlıkla pençeleşiyor.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 171 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 107 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 333'e, yaralı sayısının da 74 bin 694'e ulaştığı bildirildi.