CHP’li başkanın paravan şirketine 28 milyonluk ihale

Küçükçekmece Belediyesi'nde ihale yolsuzluğu iddiaları arttı. Belediyede temizlik görevlisi olarak görev yapan bir çalışanın işsiz oğlu üzerine yapılan şirketin, belediyeden birçok ihale aldığı ortaya çıktı. İhale miktarının her yıl artarak devam ettiği görüldü. Gıda şirketinin asıl sahibinin CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin olduğu ve şirketin iletişim numarası olarak belirtilen telefon numarasının CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na ait olduğu belirtildi.Ticaret sicil gazetesindeki bilgilere göre “Mcd Gıda Pazarlama Organizsyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” az bir sermaye ile 2021'de kuruldu. Sermayesini arttırıp aynı yıl Küçükçekmece Belediyesi'nden 2 milyon 145 bin TL ihale alan şirket, 2022'de ortak ve adres değişikliğine gitti. Alp Can Aksoy şirketin ortağı ve yetkili müdürü olduktan sonra şirketin önü birden açıldı. Bu değişikliğin ardından belediyenin yaptığı KDV hariç 11 milyon 710 bin TL'lik ihaleyi bu şirket aldı. Şirket 2023'te de CHP'li belediyeden KDV hariç 16 milyon 549 bin TL'lik ihale aldı.İddiaya göre söz konusu şirketin sahibi, CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Burak Ergin. Yine şirketin “0544 870...” numaralı telefonu CHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'na çıkıyor. Adres olarak gösterilen yerde ise müstakil bir ev var. 2022'de şirket ortağı gösterilen Alp Can Aksoy'un belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan bir personelin oğlu ve evinin çatısında kuş besleyen işsiz biri olduğu iddia edildi.