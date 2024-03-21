Aydın Ayaydın: Köprüden önceki son çıkış seçimi

Cumhur İttifakının AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Aydın Ayaydın, "Ben siyaseti 2014'te noktalamıştım. Ancak 2023 sonunda bu teklif geldiğinde çevremdekilere sordum. Arkadaş dediler. Bodrum bitti, Marmaris, Fethiye bitti. Senin gibi hizmet getirebilecek, iş yapabilecek, dertlere deva olabilecek birinin taşın altına elini koyması gerek dediler.Ben de hizmet etmek için teklifi kabul ettim. Belediye hizmetlerinden nasibini alamayan, kanalizasyonu, altyapısı, yolu, suyu olmayan Muğla'ya hizmet etmek için hazırım. Sorunların geldiği noktada, benim gibi çözüm odaklı, vizyonu olan ve çalışkan biri şart Muğla'ya. Yoksa bir 5 yıl sonra Muğla kalmayacak.Denizlerimiz ölüyor. Bu köprüden önceki son çıkış seçimidir. Muğlalı hemşehrime bunun bilinciyle sandığa gidip oyunu, ideolojik yaklaşmadan sadece Muğla'nın geleceği için, çocuğuna, torununa daha yaşanabilir bir Muğla bırakmak için vermesini rica ediyorum" dedi.