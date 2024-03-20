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Beyaz Gazete
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Aydın'da can salları içerisinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içerisinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekleme: 20.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da can salları içerisinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.