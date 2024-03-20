Aydın'da can salları içerisinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içerisinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-21, KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.