İhracatta yeni rekor! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı

İhracatta Şubat ayı rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı ihracatının yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracatına ulaşılmış olundu.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman'da 2024 yılı Şubat ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Şubat ayı ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin 2022'de yüzde 1,02 olan mal ihracatındaki pazar payının, 2023 Eylül ayı itibariyle yüzde 1,06'ya yükseldiğini anımsatarak, "İnanın ki bu oran yüzde 1,06'nın da üzerine çıkacaktır" dedi.Bakan Bolat konuşmalarının devamında şu ifadeleri kullandı:Şubat 2024'te, ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşerek rekor bir seviyeye ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat değeri elde edilmiş oldu.İthalatımız ise %8,5 azalarak 28 milyar 87 milyon dolara geriledi, bu da ihracatın ithalatı karşılama oranını önemli ölçüde artırdı.Bu veriler ışığında, ekonomimizin sağlamlığını ve dış ticaret dengemizin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık. İhracatımızın artması ve ithalatımızın daha kontrollü seyretmesi, cari açığımızın azalmasına ve ekonomik istikrarımızın pekişmesine büyük katkı sağlıyor.Hükümet olarak, ihracatımızı daha da artıracak ve dış ticaret dengemizi güçlendirecek politikalara odaklanmaya devam edeceğiz.