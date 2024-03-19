'Oya Tekin adaylık için MYK üyesine milyonlar akıttı' iddiası

CHP’nin başka ilçeden transfer ettiği Seyhan Belediye Balkan Adayı Oya Tekin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İcra avukatı olarak bilinen ve 300 bin icra dosyası takip ettiği için birçok kişinin evine haciz kaldırmaya gittiği bilinen Oya Tekin’e avoyatekin.com üzerinden seslenen bir kişi, Oya Tekin’in evlerini nasıl haczettiğini, “Şakir Paşa’da benden gasp edilen bilgisayarım, bilgisayar masam ve Sony marka televizyonumuzu almıştınız. Evet bankaya borcunu ödeyemeyen binlercesinden biriydi babam, siz bankaların avukatlığını yapıyordunuz ailenizle” ifadeleriyle anlattı.