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Beyaz Gazete
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Okullara kuvvetli sağanak tatili: Eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Uludere ilçesi Şenoba beldesinde de selde yıkılan çadırdaki 5 koyun öldü.

Ekleme: 19.03.2024 - 13:38 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Okullara kuvvetli sağanak tatili: Eğitime 1 gün ara verildi
Kentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap ilçesinde yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Okullara kuvvetli sağanak tatili: Eğitime 1 gün ara verildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemizde hayatı olumsuz etkileyen hava şartları ve yoğun yağış nedeniyle 19.03.2024 Salı günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Okullara kuvvetli sağanak tatili: Eğitime 1 gün ara verildi

Uludere ilçesinde de etkili olan yağışla Şenoba beldesi Besta mevkiinde yaşanan selde Faysal Babat'a ait hayvanların kaldığı çadırın yıkılmasıyla 5 koyun öldü.