  • USD: 32,24 - 32,30
  • EURO: 35,14 - 35,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de terör operasyonu! 5 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 19.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor...

MİT DESTEK VERDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olan ve bu örgütlerin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan Suriye uyruklu 5 şüpheli tespit edildi.

İzmir'de terör operasyonu! 5 gözaltı

Şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.