İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.Gözaltına alınan ESP Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit ile 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.İkametinde bulunamayan 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.Aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.