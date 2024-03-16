Fareler karakolu istila etti: Ele geçirilen esrarları yediler

ABD'deki eski bir polis karakolunda uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen esrar maddesi, fareler tarafından yenildi. Yapılan açıklamada farelerin esrarı nasıl ulaştıklarının çözülemediği kaydedildi.

ABD'de yaşanan bir olay okuyanları gülümsetti.Louisiana eyaletindeki New Orleans polis merkezinde uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen esrar maddesi, karakolda gizlenen farelerin hedefi oldu.Farelerin, ele geçirilerek karakolda tutulan esrarların çoğunu kemirdikleri belirtildi.Polis Müfettişi Anne Kirkpatrick, 'Esrarları yiyen farelerin hepsi kafayı buldu' açıklamasında bulundu.Kirkpatrick, farelerin esrar maddesine nasıl ulaştıklarını ve onları nasıl yediklerini henüz çözemediklerini kaydetti.'Karakolda pislik diz boyu' diyen Kirkpatrick, 'bu kadar dağınık bir yerde çalışmanın herkesin moralini bozduğunu' söyledi.