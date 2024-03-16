  • USD: 32,12 - 32,18
  • EURO: 34,97 - 35,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fareler karakolu istila etti: Ele geçirilen esrarları yediler

ABD'deki eski bir polis karakolunda uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen esrar maddesi, fareler tarafından yenildi. Yapılan açıklamada farelerin esrarı nasıl ulaştıklarının çözülemediği kaydedildi.

Ekleme: 16.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Fareler karakolu istila etti: Ele geçirilen esrarları yedilerABD'de yaşanan bir olay okuyanları gülümsetti.

Louisiana eyaletindeki New Orleans polis merkezinde uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen esrar maddesi, karakolda gizlenen farelerin hedefi oldu.

Fareler karakoldaki esrarları yedi

Farelerin, ele geçirilerek karakolda tutulan esrarların çoğunu kemirdikleri belirtildi.

Polis Müfettişi Anne Kirkpatrick, 'Esrarları yiyen farelerin hepsi kafayı buldu' açıklamasında bulundu.

Fareler karakolu istila etti: Ele geçirilen esrarları yediler

'Hepsi kafayı buldu'

Kirkpatrick, farelerin esrar maddesine nasıl ulaştıklarını ve onları nasıl yediklerini henüz çözemediklerini kaydetti.

'Karakolda pislik diz boyu' diyen Kirkpatrick, 'bu kadar dağınık bir yerde çalışmanın herkesin moralini bozduğunu' söyledi.