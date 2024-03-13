CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili flaş gelişme: 3 kişi ifadeye çağrıldı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntülerini mercek altına alan savcılık, videoda kimlikleri tespit edilen Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı. Savcılık görüntülerde yer alan diğer şüphelilerin kimliklerinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan 3 isme, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda sayılan deste deste paraların ne amaçla nereden getirildiğine ilişkin sorgulanacakları öğrenildi.Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a nazır kaçak villasına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde etkili olduğu öğrenilen ve buradaki lakabının 'Kafa koparan' olduğu iddia edilen Fatih Keleş, 2014 yılından beri CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yanında. Beylikdüzü Belediyesi'nde 2014 yılında meclis üyeliği görevinde bulunan Keleş, şu anda hem İmamoğlu'nun danışmanlığını hem de İBB Spor Kulübü Başkanlığı görevini yönetiyor.Aralık 2019'daki kaydın çekildiği yer, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisi olduğu ifade edildi. Binanın o dönem satışını yapan Ali Gül'ün ise CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen rüşvet operasyonunda tutuklanan isimler arasında olduğu ortaya çıkmıştı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunmuştu. Tunç, görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin almaya başlandığını söyledi. Siyasi partiler kanununa göre bağış yapmanın da kuralları olduğunu söyleyen Bakan Tunç, 'Bu konuda leyhte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor... Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak' demişti.