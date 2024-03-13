ABD merkezli Bloomberg diyor ki: Osmanlı'dan bu yana bir ilk! Türkiye'nin dünyadaki askeri varlığı genişliyor

ABD basınından Bloomberg, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) küresel ayak izinin genişlemekte olduğunu yazdı.Analizde, 'Osmanlı İmparatorluğu günlerinden bu yana Türk ordusunun bu kadar geniş bir ayak izi olmamıştı.' denildi.Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 50 yıllık askeri varlığının yanı sıra Orta Doğu'daki dört ülkede de güç bulundurduğu, Suriye ve Irak'taki operasyonlarını artırmayı planladığı vurgulandı.Türkiye'nin Azerbaycan ve Somali'de de askeri birlikler bulundurduğu, Afrika ülkesiyle deniz güvenliği konusunda el sıkışıldığı kaydedildi.Ayrıca Türk donanmasının, ülkenin enerji ve toprak çıkarları üzerinde hak iddia ettiği Akdeniz ve Ege denizlerinde devriye gezdiğine dikkat çekildi.Haberde yer verilen haritada da Türk askeri varlığının bulunduğu noktalar işaretlendi ve bu ülkeler hakkında bilgiler verildi.Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığının terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı olduğu bilgisi paylaşıldı. Irak'ta 100'den fazla askeri karakol oluşturulduğu belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, terör örgütlerine karşı operasyonların hızlandırılacağını söylediğine dikkat çekildi.Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana gerçekleştirilen en büyük dış operasyonlardan biri olduğunun altı çizildi.Ankara'nın, Libya'nın başkenti Trablus'ta askeri eğitmenleri ve danışmanları bulunduğu kaydedildi.Hafter güçlerine karşı Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümeti desteklemek için Libya'ya deniz ve kara kuvvetleri gönderildiği anımsatıldı.Türkiye'nin, Körfez ülkesi Katar'da 2017 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde varlık gösterdiği bildirildi.Haberde, 'Türkiye ve Katar'ın, 2022 yılında yürürlüğe giren bir anlaşmayla güvenlik bağlarını derinleştirdi.' denilerek şu bilgilere yer verildi:Bu anlaşma, Katar'ın ortak tatbikatlar için savaş uçaklarını geçici olarak Türkiye'de konuşlandırmasına ve Türkiye'nin, ülke içindeki görevler için Türk personeli ve/veya mühimmat taşımak üzere Katar kargo uçaklarını kullanmasına olanak tanıyor.2017 yılında en büyük denizaşırı Türk askeri üssünün başkent Mogadişu'da açıldığı hatırlatıldı. Burada yüzlerce Türk askerinin Somalili askerleri eğittiği ifade edildi.Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki ziyaretinden bu yana Afrika Boynuzu'ndaki yerini güçlendirerek eğitim, sağlık ve güvenlik gibi hizmetlerin canlandırılmasına yardımcı olduğu bildirildi.Mart ayında Türkiye ve Somali'nin, Afrika ülkesinin kıyılarında petrol ve doğalgaz arama konusunda iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladığına işaret edildi.Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri eğitmenleri ve danışmanları bulunduğu belirtilerek, 2022'de yürürlüğe giren savunma anlaşması kapsamında bu ülkede bir hava üssüne erişim imkanı olduğu da aktarıldı.Türkiye'nin sağladığı insansız hava araçlarıyla silahlanan Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ üzerinde tam kontrolü yeniden sağlamak için eylül ayında askeri operasyon düzenlediği notu paylaşıldı.Söz konusu analizde, 'Azerbaycan, Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarının yardımıyla komşusu Ermenistan'ı yendi.' denildi.Türk ordusunun KKTC'dde yaklaşık 40 bin askerinin konuşlu halde bulunduğu kaydedildi. Türk birliklerinin, 1974'ten bu yana adanın kuzeyinde varlık gösterdiği ifade edildi.Türkiye'nin, 425 bin askerlik gücüyle Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü olan NATO'nun personel bakımından en büyük ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkat çekilerek şunlar aktarıldı:Kosova'da NATO liderliğindeki barışı koruma misyonuna katılmaya devam ediyor. Bosna-Hersek'te Avrupa Birliği tarafından yönetilen ve buradaki Türk topluluklarının korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan misyona katılıyor.Gambiya ve Mali'de eğitmenler varAnalizde ayrıca, 'Türk askeri eğitmenleri, Gambiya ve Mali'de bulunuyor.' denildi. Öte yandan Türkiye'nin, geçmişte Sudan'da askeri eğitim merkezleri kurmaya çalıştığı notu paylaşıldı.