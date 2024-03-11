CHP’de İzmir krizi! Cemil Tugay Tunç Soyer’i hedef aldı: Süreci karalayan haller içindeler!

Yerel seçimde aday tartışmalarının gündemden düşmediği Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin bir diğer adresi İzmir'di. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan Tunç Soyer'in üzerini çizdi. Anketleri bahane ederek Soyer'in yerine Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. Duruma sosyal medya hesabından sitem eden Soyer ise 'Aday olmayacağımı MKYK'dan 5 dakika önce öğrendim' diyerek tepki gösterdi.Siyasi cezalandırmaya ve nezaketsizliğe maruz kaldığını söyleyen Soyer'den beklenmedik bir hamle geldi. Adaylığı açıklandıktan sonra Tugay'la hiçbir ortamda bir araya gelmeyen Soyer, birlikte fotoğraf vermemeye de özen gösterdi. Soyer, geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Üçkuyular-Narlıdere Metro Hattı açılışına da Tugay'ı davet etmedi.7 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul'a giden Soyer, İBB Başkanı ile yakın görüntü verdi. Bu durum CHP'nin İzmir adayını çok sinirlendirdi! Hem Soyer'e hem de Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Cemil Tugay, 'Dünden beri içim acıyor. Burada bir gün, bir dakika bile yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor' dedi.Soyer, konuya sessiz kalırken Cemil Tugay'dan yeni bir açıklama geldi. Bir televizyon programına katılan Cemil Tugay, 'Bir kere dost ortamında biraz duygu haliyle söylenen sitem sözüdür. Birikenlerin bir anlık taşmasıdır. Bu konuyu uzatmak istemiyorum. Herkes tarafından çok açık şekilde anlaşıldı kime söylediğim. Soyer Bey ile ilgili sitemdir.O ortamda herkes bize yakındı, dertleşme gibiydi. Sitemimi ilettiğim bir toplantı idi. Partimizin içerisinde bazı kişiler adaylaşamamalarından kaynaklı bizi sanki AK Parti'nin adayı ile baş başa gibi bir algı içerisindeler. Yeterli liyakate sahip olmadığımı söyleyerek süreci karalayan, çarpıtan bir hal içindeler…İlk aday adaylığımdan beri. Bu; parti içi üst kesiminden bazı kişiler tarafından da kaynaklı… Buna üzüldüm' dedi.Cemil Tugay, Soyer'in kendisini ile fotoğraf bile vermek istemediğini belirtti. Sözlerine şöyle devam etti: Bu bir bayrak yarışı. Tunç Başkanla adaylığım açıklandıktan sonra görüştüm. Beni üzen, 'başkanım bir fotoğraf çektirelim dedim, onu istemedi. Onu kabul etmedi. Üzüldüm biraz. Tunç Başkan'ın İstanbul'da çalışmasına tepki göstermedim.Benim sitemim başka…İzmir'de olmamasını eleştirdim. Sadece Tunç Başkan için de söylemedim bu sitemimi. Parti içinde beklentileri gerçekleşmeyenler partinin başarısını katkı sunmayı bir kenara partinin başarısız olması için faaliyet içindeler. Bu durum beni üzüyor.