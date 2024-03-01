Özgür Özel'in Hatay 'bilmecesi': Mert Fırat'a teklif götürdük kabul etmedi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde krize dönen Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için son karar Lütfü Savaş'tan yana alınmıştı.Beş kez yapılan anket sürecinde, 'Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik' diyen CHP Genel Başkan Özgür Özel, bilmeceye dönen adaylık sürecinde Haluk Levent, Volkan Demirel ve Suzan Şahin dışında oyuncu Mert Fırat'a da teklif götürüldüğü ortaya çıktı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de katıldığı yayında, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sanatçı Haluk Levent dışında oyuncu Mert Fırat'a da teklif götürdüklerini açıkladı.'MERT FIRAT KABUL ETMEDİ'Özel, “Haluk Levent, ‘Evet' deseydi ankete koyardık. 60 parti meclisi üyemize dedik ki: ‘Hatay kritik, aday değiştiğinde destekler almamız söz konusu, temas ettiğiniz kişilerle görüşün. Onay veren olursa bana bildirin' dedim. O isimleri ankete koyacaktım. Biz şu ana kadar 13 Parti Meclisi toplantısı yaptık. Bu arkadaşlardan kimi çok farklı isimler, mesela Mert Fırat dediler. Mert Fırat ile de konuştuk, 'Seni ankete koyalım mı?' diye sorduk. Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Haluk Bey de değerlendirmiş, 'Olmaz' demiş. Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık.” dedi.LÜTFİ SAVAŞ İLE YOLA DEVAMÖzel 'Dün gece saat 3'e gelirken biz üzerime düşen bütün eleştiriyi yaparak, Lütfü Savaş'ı ilk kullandığı bazı ifadelerden kendisinin de üzüldüğünü not ederek; ama bir yandan Hatay'ı ele geçirip demografisini değiştirmek isteyen ve Hatay'ı Hatay olmaktan çıkaracak olanlara karşı, örgütümüzün talebi, inancı ve seyre baktığımızda Hatay'da yola Lütfü Savaş ile devam etmeye karar verdik' ifadelerini kullanmıştı.