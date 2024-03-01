Cehennem gibi yangın! En az 43 ölü, 22 yaralı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Kacchi Bhai adlı yedi katlı restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında en az 43 kişi hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri, 75 kişiyi ise yangından sağ kurtarmayı başardı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldı.