5 farklı TOGG! CEO Gürcan Karakaş 2030 hedeflerini açıkladı: Avrupa'ya ihracat Almanya'dan başlayacak

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen ve 'Web Summit Katar' organizasyonunda açıklamalarda bulunan TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da 2030 yılına kadar 5 farklı modelde 1 milyon araç üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.Söz konusu programda Togg'u anlatan bir sunum gerçekleştiren TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Togg alt markaları Trugo ve Trumore'la birlikte akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dâhilinde yeni teknolojiler, fark yaratacak hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirdiklerini ifade etti.Açıklamalarında devam eden Karakaş, Togg'un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefinin bulunduğu belirterek, C segmentindeki ilk akıllı cihaz olan T10X'in pazara sunulmasının ardından gördüğü yoğun ilgi ve talepten duydukları memnuniyeti dile getirdi.C segmentindeki Sedan ve C-X Coupe modellerini üretim sırasına alacağız diyerek sözlerine devam eden Karakaş, 'B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. 2030'a kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedefliyoruz.' şeklinde konuştu.2023 yılının üretim açısından verimli bir yıl olduğunu ifade eden TOGG CEO'su Karakaş, T10X modeli için alınan 177 bin ön siparişin kendileri için memnuniyet ve gurur verici olduğunu dile getirdi.Açıklamalarına devam eden TOGG CEO'su Karakaş, yoğun ilgi ve talebe kayıtsız kalmadıklarını ve üretim planlamasında artırıma gittiklerini ifade ederek, 'Üretim planımızı 18 binden 20 bine çıkardık ve 20 bine yakın aracı sorunsuz şekilde teslim ettik. 2024 itibariyle Truemore uygulamasından herkesin kurasız çekilişsiz ulaşabileceği bir süreci tamamlamış olduk.' dedi.'Hatta öyle ki Türkiye'de bu yıl ocak ayında satılan her iki elektrikli otomobilden birisi Togg oldu.' diyerek sözlerine devam eden Karakaş, 'Pazara sıfırdan giren bir girişim grubu olarak düşündüğümüzde geleceğe emin adımlar ile bakmak adına bu çok önemli ve değerli bir başarı ve pazar payı.' şeklinde konuştu.T10F olarak adlandırılan fastback modelinin piyasaya çıkış tarihi için 2025'i işaret eden Karakaş, 'Zamanın ruhunu yansıtan bir fastback modeli olan ikinci akıllı cihazımızı ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024'te tanıtmıştık. Hedefimiz 2025 yılının Mart ve Nisan ayında sertifikasyon süreçleri tamamlandıktan sonra pazara sunmak. T10F'i 2025 yılında öncelikle Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız.' ifadelerini kullandı.Sözlerine devam eden Karakaş, ihracat ve Avrupa pazarlarına açılma konusundaki kararlılıklarının altını çizerek, 2024 sonunda Almanya pazarında satışa başlayacaklarını belirtti.TOGG CEO'su Karakaş, ihracat için çalışmaların devam ettiğini belirterek, 'Biz önümüzdeki döneme pozitif bakıyoruz, bu sene inşallah önümüzdeki süreçleri tamamladıktan sonra Avrupa'ya açılıyoruz. Rekabetimizi göstermek ve başarımızı ispat etmek için öncelikle Almanya pazarına girmeyi hedefliyoruz. Çalışmalarımız gösteriyor ki bu senenin sonunda Almanya pazarına girmiş olacağız' şeklinde konuştu.2024 ve 2025 yıllarında öncelikle Avrupa pazarında yer alacaklarını, Körfez bölgesinde yer almalarının şu anki planlamalarında olmadığını belirten Karakaş, Körfez bölgesi pazarını da ilerleyen senelerde değerlendireceklerini dile getirdi. Ayrıca Karakaş, 'Rekabetimizi göstereceğimiz ve başarımızı ispat edebileceğimiz Avrupa pazarlarına hazırlıklarımız tam, Türkiye'den sonra Avrupa'da büyük bir ilgi ile Togg'u bekliyor.' dedi.