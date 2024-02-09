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Survivor'da heyecan dorukta! Elenen isim oldu

Survivor All Star'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı.. Bozok ile Ersin arasında yapılan düelloda kaybederek yarışmaya veda eden isim Ersin oldu..

Ekleme: 9.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 9.02.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Survivor'da heyecan dorukta! Elenen isim oldu
Survivor All Star 2024'te geçtiğimiz hafta, Aysu ile girdiği düelloda kaybeden Kardeniz elenmişti..

Yarışmanın yeni bölümünde eleme adayları düelloya çıktı. Bu hafta belirlenen 4 adaydan Yunus Emre ve Yaman, Mustafa Kemal ile de Ersin mücadele etti. Düelloda Yunus Emre düelloyu kazanarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı.

Mustafa Kemal ile Ersin karşılaşmasında kazanan isim Mustafa Kemal oldu. Bozok'un sakatlığı nedeniyle bir önceki hafta eleme gerçekleşememişti.

Bozok ve Sercan bu hafta yarıştı

Geçen haftadan gelen 2 aday Bozok ve Sercan, bu hafta eleme için yarıştı. Bozok ile Sercan karşılaşmasında kazanan isim ise Sercan oldu. Daha sonra Yaman ve Ersin arasında bir düello yapıldı.

Onu kazanan isim de Yaman olarak yarışmada kalmaya devam etti.

Bozok ile Ersin finale kaldı

Yunus Emre, Mustafa Kemal, Sercan ve Yaman'ın elenme adaylığından kurtulmasıyla geriye kalan Ersin ise Bozok ile finale kaldı.

Ersin adaya veda etti

Oyun seçim hakkı kendisinde olan Bozok, basket atışını seçti. Oyunu kazanan Bozok, adada kalmayı garantilerken kaybeden Ersin, Survivor'a veda etti.

"45 günlük hikayem burada noktalandı"

Yarışmaya erken veda eden Ersin, şu ifadeleri kullandı:

Bu düellodan çıkacağımı zannediyordum. Fakat ekibimden yani Kırmızı takımdan Bozok beni elemiş oldu. Bozok'u tebrik ediyorum. 45 günlük hikayem burada noktalandı bugün. Öncelikle ben Acun Ağabey'e çok teşekkür ediyorum. Ben herkesi çok seviyorum eğer kırgınlık bir üzüntü olduysa özür diliyorum. Ben herkesi çok seviyorum benim hikayem burada bitti.

Survivor'da heyecan dorukta! Elenen isim oldu
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