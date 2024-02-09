Narkogüç-49 Operasyonu! Toplam 456 zehir taciri yakalandı

İçeride ve dışarıda yapılan operasyonlar sürüyor...Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, Narkogüç-49 Operasyonu kapsamında 456 kişi daha paketlendi. Narkogüç operasyonları kapsamında bir çok ilde operasyon yapıldı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı. Bu kapsamda 'Narkogüç-48' operasyonunda 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 242 şüpheli gözaltına alındı.15 ilde düzenlenen 'Narkogüç-49' operasyonunda ise 214 kişi gözaltına alındı, 1 ton 110 uyuşturucu madde ele geçirildi.Zehir tacirlerine karşı operasyonlar kararlılıkla sürecekBakan Yerlikaya'nın açılaması şu şekilde;Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde:Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 15 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-49” Operasyonlarında1 Ton 110 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi.214 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır olmak üzere 15 ilde “NARKOGÜÇ-49” operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda, kara para aklanmasının önlenmesine yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli KOM faaliyeti kapsamında Diyarbakır'dan Adana'ya uyuşturucu madde taşınacağı istihbaratı alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda;617 kg toz esrar ele geçirildi.3 Uyuşturucu Nakil ve Ticareti Yapan Zehir Taciri Yakalandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;60 kg eroin,16 kg metamfetamin,11, 5 kg skunk,4 kg 650 kg bonzaiMuhtelif miktarda uyuşturucu hap, kök kenevir ve esrar ele geçirildi.37 Sokak Satıcısı yakalandı.Ankara (2) İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;17 kg skunk,33 kg esrar,Muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.17 Sokak Satıcısı yakalandı.Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda;58 kg metamfetamin ele geçirildi.2 Zehir Taciri yakalandı.Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;1.5 kg metamfetamin,Muhtelif miktarda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.4 Zehir Taciri yakalandı.Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;Muhtelif miktarda metamfetamin, skunk ve esrar ele geçirildi.33 Sokak Satıcısı yakalandı.Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;Muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.9 Sokak Satıcısı yakalandı.Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;Muhtelif miktarda metamfetamin, kokain, esrar, bonzai, uyuşturucu hap ve kenevir tohumu ele geçirildi.23 Sokak Satıcısı yakalandı.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;1, 2 kg esrar,267 gr metamfetamin,Muhtelif miktarda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.25 Sokak Satıcısı yakalandı.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;1.5 kg esrar ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.46 Sokak Satıcısı yakalandı.Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;19, 3 kg kubar esrar,716 gr kenevir tohumu,Muhtelif miktarda sentetik ecza ve bonzai ele geçirildi.3 Zehir Taciri yakalandı.Niğde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;1 kg bonzai ele geçirildi.2 Zehir Taciri yakalandı.Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;2, 3 kg metamfetamin,1, 3 kg kubar esrar ele geçirildi.1 Zehir Taciri yakalandı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;254 kg esrar ele geçirildi.8Sokak Satıcısı yakalandı.Operasyonu gerçekleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.