Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç) ile Muğla, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Mersin, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 20°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 13°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 17°CParçalı bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç) gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıYOZGAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 5°C, 20°CParçalı bulutluKASTAMONU 1°C, 16°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 10°C, 16°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, iç ve yükseklerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 4°CÇok bulutluKARS °C, 6°CÇok bulutluMALATYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 6°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 13°CÇok bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı