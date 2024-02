Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'tan, Yavaş’ı terletecek! sorular 300 milyar TL bütçe nereye gitti

Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti Ankara İl Teşkilatı'yla kol kola yürütülen seçim çalışmaları kapsamında Altınok, Bala'yı ziyaret etti.Altınok önce Balâ Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun daha sonra Atatürk Parkı ve AK Parti Balâ Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışlarını gerçekleştirdi. Altınok sonrasında ise Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin, Balâlı iş insanlarını ve onların burslarıyla okuyan üniversite öğrencilerini buluşturduğu programa katıldı. Altınok'a Balâ ziyaretinde AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve ilçe başkanları eşlik etti.ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olarak Türkiye'yi gezdiğini ifade ederek, 'İlçelerimizi ziyaret ettiğimde diyorum ki, 'kimsenin hakkını yemeyelim, yaptığı bir şey varsa Büyükşehir Belediye Başkanının, diyelim ki bunu yaptı.' Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık bütçesi 300 milyar toplamda. Peki ya bu 300 milyar bütçe nerede? Bunun yüzde 4'ü yardımlara gitti. Rakamlar elimizde.Yüzde 96'sı nereye gitti? 300 milyarı bırakın Ankara'da 30 milyarlık bir eser ve hizmet varsa söyleyin' diyorum, o da yok. Diyorum ki 'yüzde biri 3 milyar yapar, 3 milyarlık Ankara'ya yaptığı bir eser hizmet var mı?' O da yok. 3 buçuk milyar borç vardı, şimdi 20 milyar borç var. Satılan gayrimenkul en az 35 milyar. Bütçe nereye gitti? Ankara Büyükşehirin 5 yıllık 300 milyarlık bütçesi nerede? Keşke resimlerinin olduğu yere eserlerini de astırsaydı' dedi.Altınok köylerdeki su fiyatlarıyla ilgili, 'Su aboneliği köylerde 15-20 bin lira diyorlar, yol katılım payı da 60 bin liraymış. Burası Paris midir? Paris'te böyle bir şey yok. (Mansur Yavaş) Londra'ya sık sık gidiyorsun, Londra'da böyle bir para yok. Köylerden su abonelik parası 500 lira alacağız, olmayandan da almayacağız. Su parası köylerimizde kuruş olacak' açıklamasını yaptı.Balâlılara seslenen Altınok, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yapılan anketlerle ilgili konuştu. Altınok, gerçek anketlerin sokaklar olduğunu ve sokakların gerçeği yansıttığını belirterek, 'Nüfus kâğıdında 'Ankara' yazacak! Ama önemli olan gönlünde, yüreğinde; eserlerinle, icraatınla Ankaralı olacaksın. Sahte anketlere inanmayın, gerçek anket burada, sokaklarda. Her gittiğimiz yerde yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Gerçek anketlerde Altınok önde. Buna rağmen rehavete kapılmadan işimizi şansa bırakmayacağız.' dedi.Sosyal medyada algı operasyonları yapıldığına dikkat çeken Altınok, 'Sosyal medyaya büyük paralar harcıyorlar. Peki, kaynak nereden? Zamanı gelince anlatacağız. Korkuları da bu.' diye konuştu.Büyükşehir Belediyesinin Balâ başta olmak üzere Ankara'nın hiçbir ilçesine hizmet götürmediğini vurgulayan Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Büyükşehirin yapmadığı hizmetleri Cumhur İttifakımızın adayı yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi bir tane yüzme havuzu yapmadı, gençlere yönelik hiçbir hizmeti yoktur. İlçe belediyelerimiz destan yazmış, kentsel dönüşüm bile yapmış. Sen ne yapmışsın? Balâ'da kentsel dönüşümün ikinci etabı da başlıyor inşallah. Konut fiyatlarının en çok arttığı yer Balâ bunu biliyor musunuz? Neden? Hizmetlerden dolayı. Bunları devam ettireceğiz.'31 Mart yerel seçimlerine ilişkin de konuşan Altınok, 'Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Ankara'mızı hak ettiği yere hep beraber getireceğiz inşallah. Bizim bu kadim şehre eserlerimiz var. Bu kadim şehre projelerimiz var. Bu kadim şehre aşkımız ve sevdamız var. Bu kadim şehre her hücremizde, kanımızın her damlasında eser ve hizmet sevdası var. Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'yı kasabaya çevirmiştir. Büyük bir kasabaya çevirmiştir maalesef.' Diye konuştu.Besicilere ve çiftçilere yönelik projelerini anlatan Altınok, 'Belediyecilikte destan yazmış bir hemşehriniz Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Başkenti tarımda, hayvancılıkta ihya edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yem fabrikası kuracağız. Besicilerimize uygun fiyata yem vereceğiz. Çiftçilerimize 500 litre mazot ve ücretsiz tohum vereceğiz.' ifadelerini kullandı.