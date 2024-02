Ankaralılardan Mansur Yavaş'a tepki: Reklama harcanan paranın kaynağı ne?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçim için astırdığı dev afiş ve pankartlar, 'Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir' açıklamasını akıllara getirdi. CHP'nin Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı'nın pankartlarının ise ABB'ye ait TIR ve vinçleri ile asıldığı görüntüler ortaya çıktı.Yavaş'ın Ankara'nın birçok noktasında asılı olan ve üzerinde CHP logosu bulunmayan afişlerinin toplam maliyeti merak konusu oldu. Bir diğer merak konusu ise reklama ayrılan dev bütçenin hangi kaynaklardan harcandığı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kamu-Sen ziyaretinde konuşan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 'Ankara'nın her yerinde resmi var. Nereye baksanız onu görüyorsunuz.Bu duvardaki her resimleri de kaç lira biliyor musunuz? En azını söylüyorum, 1 milyonla 1.5 milyon en azı. Neredeyse Ankara'da duvar kalmamış. Kalmamış da bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sadece duvarlara harcanan para 750 milyon lira sevgili Ankaralılar' açıklaması yapmıştı.Mansur Yavaş'ın Ankara'nın her köşesinde resmini gören vatandaşlar sosyal medyadan bu pankartların parasının hangi kaynaklardan geldiğini sordu. Bir vatandaş, 'pankartlar için harcanan para CHP kaynaklarından harcanıyorsa neden logosuz? CHP kaynaklarından değil de belediye kaynaklarından harcanıyorsa haram değil midir?' sorusunu sordu.Sosyal medyada vatandaşlar Ankara'nın her yerinde olan pankartlardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.Mahmut Baran isimli bir vatandaş sosyal medya hesabından, 'Doğma büyüme Ankara'dayım ömrümde bu kadar afiş, reklam görmedim. Hem de bir belediye başkanının' tepkisini gösterdi.Mustafa Eren isimli bir vatandaş da Yavaş'ın afişlerde logo kullanmamasına dikkat çekerek, 'Bu hangi partinin adayı bağımsız herhalde ya da Mansur Yavaş diye bir parti mi var?' dedi.Abdullah Yaman ismindeki bir vatandaş ise, 'Daha düne kadar biz ankaralinin parasını reklama vermeyiz şunu bunu yaptık diye afiş etmeyiz diyen şimdilerde baktı ki koltuk elden gidiyor belediyenin kasasını Kendi posterleriyle boşaltıyor' dedi.Ömer Faruk Ay isimli vatandaş, 'Adam üç kuruşluk iş yapıp beş kuruşluk reklam yapma taktiği uyguluyor.Bir de yaptıklarımızın reklamını yapmıyoruz, diyor.Vatandaşı aptal yerine koyuyor' paylaşımını yaptı.A.Aydoğan isimli vatandaş ise, 'Mansur Yavaş bağımsız mı aday. Ne chp amlemi var ne Türk bayrağı ne Atatürk. Fotoğrafı var. Özgür Özel bunu da mı postaladı acaba' diye sordu.Engin Deniz isimli vatandaş, 'Yazıklar olsun milletin paraları nereye gidiyor' derken, Mustafa Kemal Turgut ise, 'Mali şube de sorgulamalı, Ankaralı da sorgulamalı. Yatırıma yok, reklama çuvalla' diye tepki gösterdi. Hediye Şen isimli vatandaş ise 'Gider ayak belediyeyi batırıp gidecek' dedi.Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın geçmişte yaptığı, 'Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir' şeklindeki açıklamaları yeniden gündem oldu. Ankara'nın her yerinde Yavaş'ın afişlerini gören vatandaşlar, konuyu sosyal medyada gündeme getirdi.