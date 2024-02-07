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Kurtulmuş, Fas Büyükelçisi'ni kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'i kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve kalıcı ateşkes konuları görüşüldü.

Ekleme: 7.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 7.02.2024 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Kurtulmuş, Fas Büyükelçisi'ni kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'i kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen kabulde, bölgesel ve küresel konular, parlamentolar arası ilişkiler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkesin temin edilebilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Dost ve kardeş Fas halkıyla her alanda ilişkileri artırmak konusunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, iki ülke parlamentoları arasında karşılıklı ziyaretleri daha sık gerçekleştirerek de parlamentolar arasındaki ilişkilerin artırılması arzusunda olduklarını dile getirdi.

Fas'a, Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesini, bu ülkelerdeki iç çatışmaların bir an önce sonra ermesi gerektiğini kaydetti.

Filistin'de herkesin yüreklerini sızlatan, insanlığın modern zamanlarda karşılaştığı en ağır saldırıların devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin sağlanarak insani yardımların bir an önce ulaştırılmasını ümit ettiklerini söyledi.
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