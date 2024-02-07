İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomotifidir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Hak-İş Konfederasyonu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Sendikalarla birlikte katılımcılığı en üst seviyeye çıkaracaklarını ifade eden Kurum, İstanbul'da iyi bir belediye-sendika ilişkisi kurarak çalışanların memnuniyetini artıracaklarını söyledi. 1 Nisan sabahı sendikal haklar açısından 3 konuya özel önem vereceklerini dile getiren Murat Kurum, ''İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıklarda işçi ve emekçilere daima pozitif ayrımcılık yapacağız. İstanbul'daki tüm sektörlerde çalışanlara yönelik, sendikaların düzenleyeceği özel eğitim programlarına maddi açıdan tam destek vereceğiz. Büyükşehir Belediyesinin ve sendikalarımızın gücünü; yeniden sarsılmaz şekilde bir araya getireceğiz.'' dedi. İstanbul'un ekonomik potansiyelini hayata geçirememesinin önündeki en büyük iki engeli kayıp 5 yılda dönüşümün durması ve trafik çilesi olarak nitelendiren Murat Kurum, ''CHP'li yönetim ve temsil ettiği zihniyet; çözümsüzlük siyasetini 5 yıl boyunca bu şehirde hâkim kılmış ve İstanbul'umuzun ekonomik performansını bile isteye yavaşlatmıştır. Ama ben sizlerin nezdinde tüm İstanbullulara; Türkiye'nin 81 ilinde toplam 365 bin yeni sosyal konut yapan, 2 milyona yakın insanımıza yuva kuran bir kardeşiniz olarak sesleniyorum; İstanbul'u hem depreme hazırlayan hem de yerel ekonomiyi ve istihdam imkânlarını en üst noktaya taşıyan kentsel dönüşüm için; var gücümüzle çalışacağız.İstanbul'da, 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceğiz, 100 bin sosyal konut yapacağız; bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız.Bu hedefle; memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz.Yollarında, caddelerinde ulaşım çilesini bitirene kadar, sokakları huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, çalışacağız.'' şeklinde konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Hak-İş Konfederasyonu genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Kurum'u Hak-İş Federasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve beraberindeki heyet karşıladı. Hak-İş'i sendikacılıkta işçi ve emekçilerin unutamayacağı adımları atmış bir kardeşler topluluğu olarak nitelendiren Kurum, ''Hak-İş; yerli, milli ve güçlü bir sese sahiptir. Bünyesinde barındırdığı 20 sendikası, 750 binden fazla üyesiyle Hak-İş, ülkemiz sendikacılığının öncüsü olduysa; bunu alnının teriyle hak ettiği içindir.'' dedi. 22 yıldır işçinin, memurun, emeklilerin hak arama mücadelesine destek verdiklerini ifade eden Murat Kurum, ''Bu yolda çalışan HAK-İŞ gibi sendikalarımıza, emekçi kardeşlerimizin yarınları adına çok yüksek değer verdik. Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil, devletimizin ilerlediği tüm yollarda, en kritik dönemeçlerde sendikalarımızla 'yerli ve milli bir duruşu' birlikte gösterdik.'' diye konuştu.1 Nisan günü sendikalarla ilgili ortaya koyacakları vizyonu anlatan Kurum, ''Sendikalarımız bundan önceki görevlerimde olduğu gibi belediyede de bizim yol arkadaşımız olacaklar. Birlikte istişare etmekle kalmayıp, icraatı da, projeyi de beraber uyguladığımız paydaşlarımız olacaklar. Katılımcılığı en üst seviyede destekleyeceğiz. Çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin ve memurlarımızın haklarına, çalışma koşullarına dair tüm iyileştirmeleri birlikte tasarlayacağız, birlikte uygulayacağız.'' sözleriyle konuşmasına devam etti.İstanbul'da iyi bir belediye-sendika ilişkisi kurarak çalışanların memnuniyetini artıracaklarına vurgu yapan ve 3 konuya özel önem vereceklerini dile getiren Murat Kurum, ''İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıklarda işçi ve emekçi kardeşlerimize daima pozitif ayrımcılık yapacağız. İstanbul'daki tüm sektörlerde çalışanlara yönelik, sendikaların düzenleyeceği özel eğitim programlarına maddi açıdan tam destek vereceğiz. Büyükşehir Belediyesinin ve sendikalarımızın gücünü; yeniden sarsılmaz şekilde bir araya getireceğiz.'' diye söyledi.