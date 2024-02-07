Başkan Erdoğan'dan CHP'ye FETÖ tepkisi: Darbe girişimine ortak oldular

Başkan Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. CHP'ye ve FETÖ'ye sert tepkiler gösterdi.Dün Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde deprem şehitlerimizi Fatihalarla yad ettik. 1 yılda yapılan çalışmaların icmalini çıkarırken konutların anahtar teslimi törenlerini gerçekleştirdik.Bugün de Harran'da Şanlıurfa'da inşası tamamlanan 1314 konutun kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katılacağız. Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız.Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı almasını sağlayacak yatırımların bizzat takipçisi olduk.Sizler şahitsiniz. Şanlıurfalıların iradesini istismar edip kendi gündemleri peşinde koşanlardan asla olmadık.Hepimiz beşeriz. Elbette hatalarımız çıkabilir ama ihlasımızı, şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkar edemez. Herkes siyasetçi olabilir ama devletçi olamaz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı da ilçe adaylarımızı da böyle belirledik.Artık hepimize düşen görev, Cumhurbaşkanı ile Bakanları ile teşkilatı ile el ele vererek önce adaylarımızın seçilmesini, ardından da şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır. Geçmişte bizimle yol yürüyüp şimdi yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Keşke her zaman ideal olanı elde edebilsek.Bu olmuyorsa bize düşen mümkün olanı değerlendirmektir. Hep birlikte işimize bakacağız. Bizi anlayanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı, büyükşehir ve ilçeleri ile Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır.Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirerek kalkınma, büyüme hızını artırsa hemen kirli senaryolar devreye giriyor.Geçtiğimiz 21 yılda buna defalarca şahit olduk. 2023 hedeflerimizde büyük bir atılımı hayata geçirmiştik.Bunun önü, 2013 Gezi olayları ile başlayıp hala devam ettirilen bir dizi engelle kesilmeye çalışıldı.FETÖ darbe girişimleri parçasıydı. Terör örgütlerinin harekete geçirilmesi bu oyunun bir parçasıydı. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan 'teröristan' bu oyunun bir parçasıydı. Ekonomimizi çökertmek için yürütülen gizli açık operasyonlar bu oyunun bir parçasıydı.CHP'nin yöneticileri lafa gelince Cumhuriyetin kurucu fırkası olmaktan dem vururdu. İşlerine geldikçe Cumhuriyetimizin banisini istismar ederler.Kirli ittifaklarını gizlemek için tek ayak üstünde kırk yalan söylerler ama ülkenin düşmanı kim varsa onların ekmeğine yağ sürmekten geri durmazlar. Bu parti ülkemize yönelik bir toplumsal kaos olan Gezi olaylarına sahip çıktı.FETÖ'nün montaj kasetlerini aylarca Meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu.Bu parti sınırlarımıza dayanan PKK/YPG terör örgütü mensuplarını yurtsever diye sahiplenerek Cumhuriyetimizi hiçe saydı.Bu parti doğrudan ülkemizi hedef alan tüm emperyalist tuzaklara, küçük siyasi hesaplar uğruna payandalık yaptı.