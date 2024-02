İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul’da tek riskli yapı bırakmayacağız!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu'nda 6 Şubat Depremi Anma Programı'na katıldı. Konuşmasına İslam âleminin Miraç Gecesini tebrik ederek başlayan 6 Şubat'ta yaşamını yitiren vatandaşlarımızı andı. Konuşmasında önemli mesajlar paylaştı…Mutlulukların paylaşıldıkça çoğaldığına, dertlerin ise paylaşıldıkça azaldığına vurgu yapan Kurum, ''Asrın felaketine dair hala kalbimi acıtan ve bir ömür boyu da unutamayacağım acı hatıralarım var. Ben, depremin ilk anı itibarıyla Gaziantep'imizin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde olan bir kardeşinizim. Görev yaptığım 5 yıl boyunca, inanın çok acı gördüm. Bu acıları Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de gördüm.Doğanyol'un, Pütürge'nin köylerinde gördüm. Abdullah Paşa mahallesinin daracık sokaklarında gördüm. Ben bu acıları Kastamonu Bozkurt'ta, Bartın'da, Artvin'de sellerde de; Antalya Manavgat'ta yangınlarda da yaşadım. '' diye konuştu.Milletin zor anında hep yanında olduklarını ve yeni yuvalar yaparak milletin yanında durduklarını ifade eden Kurum, ''11 ilimizde gördüğüm, ilçelerde, köylerde yaşadığım şey; hepsinden başkaydı, hepsinden farklıydı, çok daha büyük bir acıydı. Deprem gününde o gülüşler, o neşeler yerini artık hüzne ve kedere bırakmıştı. Bu manzara karşısında biz, yol arkadaşlarımızla beraber acıyı içimize attık ve sessizce çalıştık' dedi.Bir yandan yolları açmaya çalışırken, diğer yandan altyapıya müdahale ettiklerini söyleyen ve o anlarda 'ne olur şu zaman yavaş aksın' diye dua ettiklerini dile getiren Murat Kurum, ''Bir taraftan her enkazın başında arama kurtarma yaparken diğer yandan hastalarımızı kara ve havayoluyla hastanelere ulaştırmak için zamanla yarıştık.Hele o 'Sessizlik. Çök!' sesleri var ya, işte onları asla unutamam. O sesle yere çöküyorsunuz ve sessizce bekliyorsunuz. Sesimi duyan var mı?' diye bağırıyorsunuz. Enkaz altından bir canımızın sesini duyduğumuz anda kalbimiz yerinden çıkacak gibi oluyor.Hızla sesin geldiği yere ulaşmak için koşuyoruz. O yavrularımızın minik ellerine ulaştığınızda adeta yeniden doğuyorsunuz.'' sözleriyle deprem zamanında yaşadığı duygularını paylaştı.Acıları da umutları da aynı anda vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını anlatan Kurum, 'Enkaz altında can veren kardeşlerimizin kalbimizde açtığı yaralar artık hiç kapanmayacak. İşte biz bunları bilerek; aylarca bu duyguları her gün yaşayarak, orada kardeşlerimizin yanı başında kaldık.'' diyerek konuşmasına devam etti.Murat Kurum deprem bölgesinde milletin umudunu artırmak, çocukların yaşamını normale döndürmek için bir an bile dinlenmediklerini söyledi. 11 ilde dağları, tepeleri, ovaları; karış karış incelediklerini, sondaj çalışması, mikrobölgeleme faaliyetleri yaptıklarını, sıvılaşma alanlarını, zemin etüdlerini tek tek tespit ettiklerini ve 3 ay içerisinde yeni 180 bin yuvanın inşasını besmelelerle başlattıklarını anlatırken duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Kurum, ''Yeni yuvalarını afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz. Çünkü biz samimiyiz, dertliyiz ve oradaki depremzede kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa biz oraya koşacağız. 1 Nisan sabahı da koşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 ilin yanında olacak. 11 ildeki kardeşlerimizin yanında olacak ve 16 milyon İstanbullu ile beraber el ele, kol kola olacağız. Biz hep onlarla birlikte olacağız. Bu güçlü, bu büyük, bu ulu devlet daima payidar olsun; bu aziz, bu güzel, bu necip millet ilelebet var olsun.'' dedi.Deprem meselesini siyaset üstü bir mesele olarak nitelendiren Kurum, ''İstanbul'u depreme hazırlamak dururken, hiç kimse başka gündemler peşinde koşamaz. 6 Şubat günü bile, 50 bin ayrı hüznümüzün olduğu bugünde bile; depremi istismar edenleri gördükçe gerçekten çok üzülüyoruz.'' diye konuştu.Kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarını belirten ve bugün Gaziosmanpaşa' da kentsel dönüşüm konutlarının temelini atacaklarını söyleyen Kurum, ''Hak sahibi kardeşlerimizi belirleyeceğimiz kura çekim törenine gideceğiz. Mutluluklarını paylaşacağız, umutlarına şahit olacağız. İşte bizim kararlılığımızın en güzel örneği bu güvenli yuvalardır.'' dedi.39 ilçede 800 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını ifade eden Kurum, ''170 bin yuvamızı hızla bitireceğiz. Bugünden tezi yok İstanbul'umuz için benzer örnekleri artırmak zorundayız. Devletimizle, belediyelerimizle, vatandaşımızla el ele vererek; tam bir uyum içerisinde çalışmak mecburiyetindeyiz. İstanbul'da 650 bin yeni yuvayı yapmak için kolları sıvayacağız.'' diye konuştu.Afet anında insanları güvende tutmak için Afet Yönetim Merkezi'ni inşa edeceklerini söyleyen, tam donanımlı toplanma alanları ile lojistik merkezlerini kurmak için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizen Kurum ''İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayacağız.'' dedi.Murat Kurum, ''6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, canlarımızı, annelerimizi, yavrularımızı rahmetle yâd ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi, her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin.'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.Programda Kurum'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu eşlik etti.