Çağlayan Adliyesi'ndeki teröristlerin kimlikleri belli oldu! Meğer örgütün bombacısıymış...

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 2 polis yaralanırken, 2 saldırganında da etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Kaçan teröristlerden biri ise yaralı yakalandı. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi. Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili edinilen son dakika bilgisine göre DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un İstanbul 14. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve bugün hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. SABAH o teröristlerin kimlik bilgilerine ulaştı. 3’ü polis 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla’nın Adana’da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Kaçan teröristlerden biri ise yaralı yakalandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek veriyor. Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne yönelik saldırı girişiminde 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırganın ölü olarak ele geçirildiğini ve 3'ü polis memuru 5 kişinin yaralandığını duyurdu.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir.3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz' dedi.Öte yandan kaçan teröristlerden biri ise yaralı yakalandı.Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir.'Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.Yapılan incelemelerde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin üzerinde canlı bomba yeleği olduğu öğrenildi.DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün İstanbul 14. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.Olayın ardından kaçan saldırganlardan birinin yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş, DHKP-C üyesi iki terörist polisler tarafından etkisiz hale getirilmişti. Sabah'ın haberine göre; teröristlerin kimlik bilgilerine ulaşıldı. 3'ü polis 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı. Çağlayan adliyesine de plastik kelepçe ve bomba düzeneği ile girmeye çalıştığı öne sürülen Emrah Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi. Etkisiz hale getirilen diğer terörist 26 yaşındaki Pınar Birçok'un DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu, 2016 yılında İstanbul'da İETT otobüsüne örgütlü yağma suçundan hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. Pınar Birçok'un üzerinde örgüte ait kırmızı sarı tişörtlerden bulunduğu öğrenildi.