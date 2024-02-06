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Beyaz Gazete
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Bahçeli'den '6 Şubat' mesajı! "Türkiye tek nefes olmuştur!"

Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta konuşan MHP lideri Bahçeli, "2 ay içinde 75 bin konutun teslim edilmesi takdire şayandır. Devletimiz kısa süre içinde muazzam işler yaptı. Bizim meselemiz vatan meselesidir." dedi.

Bahçeli'den '6 Şubat' mesajı!
Ekleme: 6.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 6.02.2024 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli'den '6 Şubat' mesajı! 'Türkiye tek nefes olmuştur!'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta asrın felaketinin birinci yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları: Türkiye tek nefes tek yürek halinde kenetlenmiştir. 1 yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış depremzede vatandaşlarımızın acil insani ihtiyaçları gecikmeksizin karşılanmıştır. Deprem bölgesine gönderilen çadır sayısı 1 milyonu bulmuştur. Konteyner sayısı 215 bine ulaşmıştır. Deprem bölgesine 20 milyon koli gıdası dağıtılmıştır. Bilindiği üzere deprem bölgesinde 650 bin kamu görevlisi görev yapmıştır. 11 bin 500'ü yabancı ülkelerden gelmek üzere 35 bin arama kurtarma personeli çalışmıştır. Ayrıca 142 bin güvenlik görevlimiz, sağlıkçılarımız, madencilerimiz ve gönüllü insanlarımızdan oluşan dev kadro hiç dinlenmeden enkazın karanlığına hayat ışığı tutmuşlardır.

DEV KADRO FEDAKARCA ÇALIŞTI

Gencinden yaşlısına kadar bekleyen kardeşlerimize hızır gibi yetişenlerden Allah razı olsun. Gönüllülerden oluşan dev kadro fedakarca çalıştı. Zor şartları milli birlik şuuruyla aştık. İmkansız denilen ne varsa üstesinden geldik. Güç birliğiyle kuşatmayı yardık. Siyasi istismar şantiyesi kuranlara milletimiz kulak vermedi.

YAPAMAZLAR DİYENLER DEŞİFRE OLDU

Yapamazlar diyen kim varsa mahçup oldu. Kızarmayan yüzleriyle deşifre oldular. Fitne ve dedikoduları birer birer boşa çıkarıldı.

DEVLETİMİZ MUAZZAM İŞLER YAPTI

2 ay içinde 75 bin konutun teslim edilmesi takdire şayandır. Devletimiz kısa süre içinde muazzam işler yaptı. Bizim meselemiz vatan meselesidir.

EKONOMİK TETİKÇİLERE MÜSAADE EDEMEYİZ

Kriz bekleyenlere, ekonomik tetikçilere müsaade edemeyiz. 31 Mart'ta Türkiyemize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Boşa geçecek zamanımız yoktur. Küresel komplolara karşı devletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızla omuz omuza yürüyeceğiz.
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