Ankara'yı yavaş yavaş sattı! 5 yılda 24 milyarlık taşınmaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) CHP'li Mansur Yavaş'ta olduğu son 5 yıllık süre içinde 81 ayrı taşınmazının piyasa değerinin altında bugünkü rayiçle yaklaşık 22 milyar liraya satılması şaibesini korurken 1 Şubat günü kapalı ihale yoluyla yapılan satışta 19 ayrı taşınmazın daha toplam 2,4 milyar lira bedelle satıldığı ortaya çıktı.2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yönetimi eline alan Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana ABB'ye ait 81 taşınmazı piyasa değerinin altında ve rayiç bedele yakın olarak toplam 22 milyar liraya satmıştı.1 Şubat 2024 tarihli dosyalarda satışı görülen 19 taşınmazın biri 2 milyar lira olmak üzere toplam 2 milyar 409 milyon 200 bin liraya satıldığı görüldü.Satış işlemlerinin seçime sayılı günler kala hızlıca gerçekleşmesi dikkat çekerken taşınmazların gelirinin ne için kullanılacağı da merak konusu oldu.'07 Temmuz 2022 tarih ve 1412 sayılı meclis kararı ile 63 milyon Euro yani 1 milyar 795 milyon 500 bin TL borçlanma yetkisi almış.Yine 07 Temmuz 2022 tarihli ve 1413 sayılı meclis kararı ile 6 milyar Japon Yeni yani 1 milyar 200 milyon TL'lik yetki alınmış.Yetmemiş 14 Haziran 2022 tarihli 1276 sayılı meclis kararı ile ''Ankara su temin projesi (Gerede) finansmanı kapsamında kalan kredinin ASKİ Genel Müdürlüğünün (Çamlıdere ve Beypazarı su temin projeleri) iki adet projesi için kullanılması üzere 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni TL karşılığı ise 1 milyar 991 milyon 354 bin 554 TL borçlanma yetkisi alınmış. Ancak bu projeye dair tek bir çivi dahi çakılmamış.Ayrıca 12 Aralık 2022 tarihli 2258 sayılı meclis kararı ile 320 milyon Euro yani 9 milyar 120 milyon TL borçlanma yetkisi alınmış. Son olarak da 13 Ocak 2023 tarihli 196 sayılı meclis kararı ile 5 Milyar TL tutarında borçlanma yetkisi verildi.'Engelleniyoruz' , 'Hizmet etmemize izin verilmiyor' algısı oluşturmaya çalışan Yavaş ne hikmetse bu borçlanma yetkilerinin hiçbirini kullanmadı. Sizin şu anda Ocak ayında size verilen 5 milyarlık borçlanma yetkisi ile toplamda 19 milyar 106 milyon 854 bin 554 TL borçlanma yetkisi var.