MEB düğmeye bastı: Hepsi birden değişecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in MEB'de müfredat değişikliği olacağını açıklamasının ardından okullarda uygulanacak yeni müfredatın nasıl olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli 'Yeni müfredat nasıl olacak? Yeni müfredatta neler var? Yeni müfredat hangi sınıflarda ne zaman uygulanacak?' sorularına yanıt ararken, söz konusu müfredatın yeni dönemde hangi sınıflarda uygulanacağı da belli oldu. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı'nın en kapsamlı müfredat değişikliğinde sona gelindi. hazırlıklar tamamlanmak üzere. Yeni değişiklikle birlikte dersler sadeleşecek, beceri eğitimleri gelecek. 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılında müfredata beceri ve analitik düşünmeyi sağlayacak dersler eklenecek.Bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını dile getiren Tekin, 'Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah' derken sözlerine şöyle devam etti...'Mottosu 'iyi insan yetiştirmek' olan bizim referans değerlerimizin, iyi insan olmanın niteliklerinin içerisinde barındırdığı, bütün kurgunun buna göre dizayn edildiği ve çocuklarımızın pedagojik gelişmelerine uygun bir biçimde, hem de sınıf seviyesi bazında kapasitelerine uygun bir biçimde dizayn edilen bir eğitim öğretim programından bahsediyoruz.'Bakan Tekin, 'Büyük oranda seyreltmelerin olduğu, ders yükünün içerikteki bilgi yükleyici ifadelerin büyük oranda azaltıldığı, daha az bilgi, daha çok analitik düşünme, yorumlama ve kendisini ifade edebilme üzerine kurgulanan bir müfredatı önümüzdeki günlerde paylaşmış olacağız.' diye konuştu.Öte yandan yeni müfredatın detayları da netleşti. Buna göre; yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflardan başlamak üzere hayata geçirilecek.2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak yeni müfredatla birlikte dersler sadeleşecek, beceri eğitimleri öne çıkacak.