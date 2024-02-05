  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MEB düğmeye bastı: Hepsi birden değişecek

MEB'den yeni karar... Okullarda müfredat değişikliği için düğmeye basan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu. 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak yeni müfredatla birlikte dersler sadeleşecek, beceri eğitimleri öne çıkacak. Söz konusu yeni müfredat ilk olarak anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıfları kapsayacak. Peki, yeni müfredatta neler olacak? Ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 5.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 5.02.2024 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
MEB düğmeye bastı: Hepsi birden değişecekMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in MEB'de müfredat değişikliği olacağını açıklamasının ardından okullarda uygulanacak yeni müfredatın nasıl olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli 'Yeni müfredat nasıl olacak? Yeni müfredatta neler var? Yeni müfredat hangi sınıflarda ne zaman uygulanacak?' sorularına yanıt ararken, söz konusu müfredatın yeni dönemde hangi sınıflarda uygulanacağı da belli oldu. İşte detaylar...

Derslerin yerini beceri eğitimleri alacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın en kapsamlı müfredat değişikliğinde sona gelindi. hazırlıklar tamamlanmak üzere. Yeni değişiklikle birlikte dersler sadeleşecek, beceri eğitimleri gelecek. 2024-2025 yılı eğitim öğretim yılında müfredata beceri ve analitik düşünmeyi sağlayacak dersler eklenecek.

MEB düğmeye bastı: Hepsi birden değişecek

Bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını dile getiren Tekin, 'Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah' derken sözlerine şöyle devam etti...

'Mottosu 'iyi insan yetiştirmek' olan bizim referans değerlerimizin, iyi insan olmanın niteliklerinin içerisinde barındırdığı, bütün kurgunun buna göre dizayn edildiği ve çocuklarımızın pedagojik gelişmelerine uygun bir biçimde, hem de sınıf seviyesi bazında kapasitelerine uygun bir biçimde dizayn edilen bir eğitim öğretim programından bahsediyoruz.'

MEB düğmeye bastı: Hepsi birden değişecek

'Ders yükü hafifletilecek'

Bakan Tekin, 'Büyük oranda seyreltmelerin olduğu, ders yükünün içerikteki bilgi yükleyici ifadelerin büyük oranda azaltıldığı, daha az bilgi, daha çok analitik düşünme, yorumlama ve kendisini ifade edebilme üzerine kurgulanan bir müfredatı önümüzdeki günlerde paylaşmış olacağız.' diye konuştu.

MEB düğmeye bastı: Hepsi birden değişecek

Yeni müfredat hangi sınıflarda uygulanacak?

Öte yandan yeni müfredatın detayları da netleşti. Buna göre; yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflardan başlamak üzere hayata geçirilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak yeni müfredatla birlikte dersler sadeleşecek, beceri eğitimleri öne çıkacak.


Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda