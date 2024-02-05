İzmir’de yeni Seçil Erzan vakası: 2 milyar 500 milyon lirayı alıp kaçtı!

Bir haftadır Ocakçı'ya ulaşamayan vatandaşlar durumu savcılığa bildirdi. Yapılan incelemede, Sedat Ocakçı'nın kullandığı Çiğli'deki holding binasının kirasını iki aydır ödemediği, ayrıca elektrik ve su borcunun da olduğu belirlendi. Holding binasının boşaltıldığını ve levhaların da indirildiğini gören vatandaşlar, bir şok daha geçirdi.Sedat Ocakçı, sosyal medya hesabından borcunu ödeyeceğini açıklayarak siber güvenlik uzmanı yeğeni Salih Han'ın tüm parayı alıp kaçtığını söyledi. Ocakçı yaptığı paylaşımda çalan kişinin akrabası olduğunu kabul ederek 'Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu' dedi. Mali polisin de coin yatırımları ve kaçma iddiası ile ilgili inceleme başlattığı belirtildi.Sedat Ocakçı'nın yeğeni Salih Han'ın 2 milyar 500 milyon lirayı soğuk cüzdana aktardığı iddia ediliyor. Bitcoin ve diğer alternatif kripto para birimlerini depolamak için kullanılan çevrim dışı cüzdanlara, soğuk cüzdan adı veriliyor.