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CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: Ankara sonunda bizi hatırladı!

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıl boyunca hizmet değil algı yaptı. Konu yerel seçimde aday belirleme olunca Özgür Özel'i bile tanımadı. Baskıları sonucu eski Gölbaşı'nda eski MHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı aday gösterince hem CHP hem de ilçe örgütü ayaklandı. ABB'ye ait kamyonların Gölbaşı'na giderek Yakup Odabaşı'na ait seçim afişlerini asması ise bardağı taşırdı. 5 yıldır ilçede ilk kez ABB kamyonlarını gören Gölbaşı halkı "Ankara bizi hatırladı" diyerek Yavaş'a tepki yağdırdı

CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: Ankara sonunda bizi hatırladı!
Ekleme: 5.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 5.02.2024 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: Ankara sonunda bizi hatırladı!
Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları canından bezdirdi. 2019'dan bu yana hiçbir vaadini yerine getirmedi. Verilen sözlerin tutulmadığını ve yeterli hizmet alamadığını söyleyen vatandaşlar isyan etti.

CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: Ankara sonunda bizi hatırladı!

5 yıldır hizmet yerine algı yapan Mansur Yavaş, yerel seçime sayılı günler kala Ankara'da kontrolü almak için vites yükseltti. Ankara'daki ilçe belediyelerinde söz hakkı olmaya çalışan ve Özgür Özel'in yetkisini çiğneyen Mansur Yavaş'ın da baskılarıyla Gölbaşı'nda eski MHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı aday gösterildi.

Yavaş'ın baskısıyla CHP Parti Meclisi tarafından CHP'nin Gölbaşı Belediye Başkan adayı olarak açıklanması krizi de beraberinde getirdi. Gölbaşı CHP İlçe Örgütü CHP Parti Meclisi'nin dayatmasına açık bir şekilde karşı çıkarken, eski MHP'li, yeni CHP'li Yakup Odabaşı'nın seçim afişlerinin meydanlara ve binalara asılmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi kamyonları ve vinçlerinin kullanılması ise tepki çekti. Gölbaşılılar sosyal medyadan, 'Gölbaşı'na hizmet geldi' diyerek Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: Ankara sonunda bizi hatırladı!

ODABAŞI'NIN SEÇİM AFİŞLERİNİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR ASTI

Sabah'ın haberine göre; Gölbaşı'nda 5 yıl sonra ilk kez Ankara Büyükşehir'in hizmet araçlarını gören Gölbaşılılar, yeni CHP'li Odabaşı'nın seçim afişlerinin binalara ve meydanlara asılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç ve kamyonlar kullanılmasını sosyal medyadan protesto etti.

Gölbaşılılar, 'Büyükşehir çalışıyor! Yaklaşık 4,5 yıldır GÖLBAŞI caddelerinde, sokaklarında göremediğimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ve çalışanlarını son günlerde CHP'li Belediye Başkan adayı Yakup Odabaşı'nın seçim ofislerinin hazırlıklarında, açılışlarında ve afiş asma faaliyetlerinde görmek mümkün. Her şey çok güzel oldu mu?' ifadelerine yer verdi.

CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: Ankara sonunda bizi hatırladı!

ODABAŞI'NI CHP PM DAYATTI, GÖLBAŞI AYAĞA KALKTI

CHP Parti Meclisi önceki gün Özgür Özel başkanlığında yerel seçimlerde aday belirleme süreci kapsamında toplanmış, toplantı sonunda parti 209 seçim çevresinde daha adaylarını açıklamıştı. İsmi açıklanan adaylardan biri de CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı olmuştu.

CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: Ankara sonunda bizi hatırladı!

Ancak Gölbaşı'nın CHP PM tarafından Gölbaşı halkına aday olarak dayatılması başta Gölbaşı CHP İlçe örgütünde ve CHP'ye oy vermiş seçmen kitlesinde büyük tepkilere neden olmuştu. İlçe başkanlığı önünde toplanan içerisinde CHP Gölbaşı Belediye Başkan Aday Adayları Engin Eren, Sükan Karaboğa'nın olduğu bir grup Cumhuriyet Halk Partili basın açıklaması yaparak, eski MHP ilçe başkanı ve MHP Gölbaşı Eski Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın CHP Gölbaşı Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasını protesto etmişti.

Grup sözcüsü CHP Gölbaşı Belediye Başkan Aday Adayı ve CHP Gölbaşı Eski İlçe Başkanı Engin Eren yaptığı açıklamada; 'Cumhuriyet Halk Partisi Gölbaşı ailesine yapılan bu zulmü kabul etmiyoruz etmeyeceğiz.

CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: Ankara sonunda bizi hatırladı!

Partimizin kendi öz evladı olarak, benimle birlikte adaylıklarını ilan eden 4 aday adayı hiçe sayarak, CHP ilçe başkanı ve yöneticilerinin önderliğinde hazırlanıp il başkanlığına sunulan ve CHP'nin öz evladı olmayan bir adayın güzellemesinin yapıldığı raporu esefle kınıyor. İlçe yönetiminin bu taraflı tutumunun siz sevgili partililerin ve halkımızın vicdanına bırakıyorum' diye konuşmuştu.













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