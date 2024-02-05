CHP’de Gölbaşı krizi! ABB kamyonlarını gören vatandaş isyan etti: Ankara sonunda bizi hatırladı!

Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları canından bezdirdi. 2019'dan bu yana hiçbir vaadini yerine getirmedi. Verilen sözlerin tutulmadığını ve yeterli hizmet alamadığını söyleyen vatandaşlar isyan etti.5 yıldır hizmet yerine algı yapan Mansur Yavaş, yerel seçime sayılı günler kala Ankara'da kontrolü almak için vites yükseltti. Ankara'daki ilçe belediyelerinde söz hakkı olmaya çalışan ve Özgür Özel'in yetkisini çiğneyen Mansur Yavaş'ın da baskılarıyla Gölbaşı'nda eski MHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı aday gösterildi.Yavaş'ın baskısıyla CHP Parti Meclisi tarafından CHP'nin Gölbaşı Belediye Başkan adayı olarak açıklanması krizi de beraberinde getirdi. Gölbaşı CHP İlçe Örgütü CHP Parti Meclisi'nin dayatmasına açık bir şekilde karşı çıkarken, eski MHP'li, yeni CHP'li Yakup Odabaşı'nın seçim afişlerinin meydanlara ve binalara asılmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi kamyonları ve vinçlerinin kullanılması ise tepki çekti. Gölbaşılılar sosyal medyadan, 'Gölbaşı'na hizmet geldi' diyerek Mansur Yavaş'ı eleştirdi.Sabah'ın haberine göre; Gölbaşı'nda 5 yıl sonra ilk kez Ankara Büyükşehir'in hizmet araçlarını gören Gölbaşılılar, yeni CHP'li Odabaşı'nın seçim afişlerinin binalara ve meydanlara asılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç ve kamyonlar kullanılmasını sosyal medyadan protesto etti.Gölbaşılılar, 'Büyükşehir çalışıyor! Yaklaşık 4,5 yıldır GÖLBAŞI caddelerinde, sokaklarında göremediğimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ve çalışanlarını son günlerde CHP'li Belediye Başkan adayı Yakup Odabaşı'nın seçim ofislerinin hazırlıklarında, açılışlarında ve afiş asma faaliyetlerinde görmek mümkün. Her şey çok güzel oldu mu?' ifadelerine yer verdi.CHP Parti Meclisi önceki gün Özgür Özel başkanlığında yerel seçimlerde aday belirleme süreci kapsamında toplanmış, toplantı sonunda parti 209 seçim çevresinde daha adaylarını açıklamıştı. İsmi açıklanan adaylardan biri de CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı olmuştu.Ancak Gölbaşı'nın CHP PM tarafından Gölbaşı halkına aday olarak dayatılması başta Gölbaşı CHP İlçe örgütünde ve CHP'ye oy vermiş seçmen kitlesinde büyük tepkilere neden olmuştu. İlçe başkanlığı önünde toplanan içerisinde CHP Gölbaşı Belediye Başkan Aday Adayları Engin Eren, Sükan Karaboğa'nın olduğu bir grup Cumhuriyet Halk Partili basın açıklaması yaparak, eski MHP ilçe başkanı ve MHP Gölbaşı Eski Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın CHP Gölbaşı Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasını protesto etmişti.Grup sözcüsü CHP Gölbaşı Belediye Başkan Aday Adayı ve CHP Gölbaşı Eski İlçe Başkanı Engin Eren yaptığı açıklamada; 'Cumhuriyet Halk Partisi Gölbaşı ailesine yapılan bu zulmü kabul etmiyoruz etmeyeceğiz.Partimizin kendi öz evladı olarak, benimle birlikte adaylıklarını ilan eden 4 aday adayı hiçe sayarak, CHP ilçe başkanı ve yöneticilerinin önderliğinde hazırlanıp il başkanlığına sunulan ve CHP'nin öz evladı olmayan bir adayın güzellemesinin yapıldığı raporu esefle kınıyor. İlçe yönetiminin bu taraflı tutumunun siz sevgili partililerin ve halkımızın vicdanına bırakıyorum' diye konuşmuştu.