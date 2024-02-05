Bakan Fidan'dan kritik ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın, Malta'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 5-6 Şubat 2024 tarihlerinde Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyareti kapsamında, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile görüşecek, ayrıca Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından kabul edilecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve güncel bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.