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Beyaz Gazete
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Alarm verildi! 'Acil durum' ilan edildi

ABD'nin Texas eyaletinde orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Ekleme: 29.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Alarm verildi! 'Acil durum' ilan edildiABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan orman yangınları nedeniyle 'acil durum' ilan edildi.

Eyalet yetkilileri, Panhandle'daki yangınlar nedeniyle 5 bine yakın bölge sakininin tahliye edildiğini ve yangının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 240 bin dönümlük alanın etkilendiğini belirtti.

Alarm verildi! 'Acil durum' ilan edildi

Saatte 64 ila 96 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle yangınların bölge genelinde hızla yayıldığını ifade eden yetkililer, görüş mesafesini daraltan dumandan dolayı bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, 26 Şubat'tan beri devam eden orman yangınları nedeniyle 'acil durum' ilan ettiğini duyurdu.