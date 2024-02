Murat Kurum'dan 'gerçek belediyecilik' vurgusu: Mevcut İBB yönetimine öğreteceğiz

Kurum, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi sakinleriyle kentsel dönüşüm toplantısında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından afetzedeler için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.Üç ayda, 11 ilde 180 bin konutun inşasına başladıklarını belirten Kurum, '15 gün önce de konutlarımız teslim edilmeye başladı. Bu anlayışla, 1 Nisan'dan sonra da benim ağzımdan bir söz duyuyorsanız, o söylediğimiz projemizi, hayalimizi, her sözümüzü yerine getireceğiz. Hiçbir sözümüz askıda kalmayacak, hiçbir sözümüzü sümen altı yapmayacağız.' diye konuştu.Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin kentsel dönüşüm sürecinde vaatlerini yerine getirmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:'Biz, İstanbul'a, İstanbullu kardeşlerimize, gerçek belediyecilik vadediyoruz. Sözlerin unutulduğu, belediye dışında başka işlerin peşinde koşulduğu bir belediyecilik vadetmiyoruz. Biz, 31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerimizin ve her evin evladı olmaya, muradı olmaya talibiz. Bu anlayışla çalışacağız. Tozpembe bir tablo çizerek mevcut CHP'li belediyenin yaptığı gibi aldatan ve aldanan bir belediyecilik yapmıyoruz. Gerçek sorunlardan, gerçek çözümlerden bahsediyoruz. Nasıl yapılacağını Ekrem Bey'e öğreteceğiz.'İBB Başkanı adayı Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinin bir an önce başlaması gerektiği belirtti.İstanbul'un bir deprem şehri olduğuna, afetlere dirençli bir İstanbul inşa edeceklerine dikkati çeken Kurum, bu güzel şehirde 39 ilçede 7,5 milyon ev ve iş yeri bulunduğunu, tam 1,5 milyon yuvanın şu anda sağlıksız durumda olduğunu kaydetti.Kurum, 600 bin yuvanın acilen ve bir dakika bile beklemeden dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır. Bizler annelerimizin, yavrularımızın umutlarını asla boşa çıkarmayacağız, İstanbul'u el ele hep birlikte dönüştüreceğiz.' ifadelerini kullandı.İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 650 bin yeni konut inşa edeceklerinin altını çizen Kurum, şunları söyledi:'Yeni, güvenli, huzurlu yuvalarımızın 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. Yine bu konutlardan 100 binini dönüşüme girecek yuva sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. 'Yarısı Büyükşehirden' diyerek, evini KİPTAŞ'la dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği vereceğiz, 700 bin lira da kredi desteği vereceğiz. Vatandaşımızın ödemeleri konutun bitiş tarihinde başlayacak. İlk yıl faizsiz sabit taksitle, sadece 5 bin 833 lira taksitle, evin büyüklüğüne göre vatandaşlarımız dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Bununla da kalmayacağız, tam 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. İşte bu kampanyanın 15 Nisan'da başvurularını almaya başlayacağız ve İstanbullulara hızlı bir şekilde konutlarını teslim edeceğiz.'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' şeklindeki açıklamasını da anımsatan Kurum, 'CHP'li yönetim '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' diyor. İstanbul deprem şehri, vatandaşımız huzursuz bir şekilde evinde oturuyor ve diyorlar ki 'Konutların yapılmasına gerek yok.' Ne yapacağız peki? Milletimiz riskli binalarda otursun biz de izleyelim mi, belediyecilik bu mu yani? Onlar ne derse desin, biz milletten tarafa olacağız.' dedi.Murat Kurum, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki vatandaşların kentsel dönüşüm beklentilerinin farkında olduklarını, buradaki vatandaşların haklı olarak sağlam, dayanıklı binalarda, modern ve konforlu konutlarda yaşamak istediğini anlattı.Kartal'ın kendilerinden beklentilerine taleplerine cevap vereceklerini dile getiren Kurum, 'Öncelikle Uğur Mumcu Mahalle'mize bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız. Sizlerin taleplerini not edeceğiz. İmar planlarını vatandaşımızın dönüşümünü sağlayabilmesi amacıyla, bugünkü yönetmeliklerden ve mevzuattan kaynaklı o eksiklikleri giderecek yeni imar planını yaparak öncelikle başlayacağız.' diye konuştu.Kurum, mahallede yaşayanlardan evlerinin dönüşüme girmesini isteyen ve müteahhitle anlaşanların yanında olacaklarını kaydederek, ''KİPTAŞ eliyle dönüşümüzü yapmak istiyoruz' derlerse biz el ele vereceğiz ve Uğur Mumcu'nun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hem maddi destek, kredi desteği, taşınma ve kira yardımı desteği sağlayacağız hem de vatandaşımızın imar planındaki beklentisini karşılayan tarafta olacağız. Hep birlikte kararı vereceğiz ve o kararı kısmi emsal artışı ile birlikte gerçekleştireceğiz.' diye konuştu.Kentsel dönüşüm toplantısına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya, AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu ve MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt da katıldı.