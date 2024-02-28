Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı (karbon monoksit) zehirlenmeleri, tipi, kar savrulması, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE 5°C, 19°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 5°C, 15°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 5°C, 18°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 9°C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 4°C, 16°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 10°C, 21°CParçalı ve az bulutluİZMİR 10°C, 21°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 5°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ADANA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA 11°C, 19°CParçalı ve az bulutluHATAY 6°C, 17°CParçalı ve az bulutluMERSİN 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA 3°C, 17°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 4°C, 17°CParçalı ve az bulutluKONYA 2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutluSİVAS 0°C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU 1°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutluDÜZCE 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutluSİNOP 8°C, 13°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 7°C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 6°C, 20°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 7°C, 13°CParçalı ve az bulutluTOKAT 4°C, 18°CParçalı ve az bulutluTRABZON 8°C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -9°C, 4°CParçalı ve az bulutluKARS -13°C, 4°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -3°C, 13°CParçalı ve az bulutluVAN -9°C, 3°CParçalı bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR -3°C, 13°CAz bulutluGAZİANTEP 1°C, 15°CAz bulutluSİİRT 1°C, 12°CAz bulutluŞANLIURFA 4°C, 16°CAz bulutlu